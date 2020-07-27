Свежие овощи и фрукты можно купить на ярмарке в Артёме

Стоит отметить, что за работой торговцев следят административные комиссии. Это особенно важно в условиях коронавирусной пандемии. На тех, кто нарушает требования режима повышенной готовности, составляют административных протокол. Кроме того, для всех продавцов и покупателей на ярмарке установлен строгий масочный режим.