Свежие овощи и фрукты можно купить на ярмарке в Артёме

Posted 27 июля 2020, 07:59
Published 27 июля 2020, 07:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Однако, как рассказали в администрации Артёмовского городского округа, вскоре торговцы представят горожанам и другую продукцию.
Как отметили специалисты, ярмарка открылась недавно. Она несёт в себе довольно важную функцию, обеспечивая жителей целого микрорайона свежими овощами и фруктами в пешей доступности от дома.
На ярмарку съезжаются с товарами фермеры из разных районов Приморья — свежие приморские овощи и фрукты пользуются популярностью у местных жителей и гостей города.
Стоит отметить, что за работой торговцев следят административные комиссии. Это особенно важно в условиях коронавирусной пандемии. На тех, кто нарушает требования режима повышенной готовности, составляют административных протокол. Кроме того, для всех продавцов и покупателей на ярмарке установлен строгий масочный режим.
Отметим, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Напомним, что организация подобных продовольственных ярмарок проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере сельского хозяйства, импортозамещения, потребительского рынка.