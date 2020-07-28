В добрый путь: дорогу на Тереховку откроют в сентябре

Posted 28 июля 2020, 07:55
Published 28 июля 2020, 07:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Когда в 2019 году путепровод был признан аварийным и угрожающим безопасности дорожного движения, решение его закрыть выглядело вполне логичным, ведь существует объездная дорога. Однако время шло, а никакие работы по восстановлению не велись. Вот уже почти год, как людям приходится в объезд добираться до расположенных рядом школы, детского сада, завода бетонных изделий.
Прибывший на место в ходе рабочего визита губернатор края поручил в кратчайшие сроки данный вопрос решить.
«В этой ситуации есть вина министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, обслуживающей организации. Они приняли простое решение закрыть объект, не выполнив никаких работ для сохранения движения автомобилей», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Руководитель Примавтодора Алексей Ширшов заверил, что все необходимые работы будут выполнены до конца сентября.
«Необходимо снять почти 70 тонн асфальта, чтобы снизить нагрузку на мост. Взамен положим 5-сантиметровый слой. Установим металлическую рамку, чтобы не проезжали грузовики. Это позволит обеспечить одностороннее движение легкового транспорта и микроавтобусов до 3,5 тонн», — уточнил руководитель предприятия.
Губернатор подчеркнул, что объект социально важный, поэтому к исполнителям, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, будут приниматься меры воздействия. Сейчас в крае действует государственная программа Приморья «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы, и подобных фактов не должно повториться, убеждены дорожные строители.