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Posted 28 июля 2020, 07:55

Published 28 июля 2020, 07:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В добрый путь: дорогу на Тереховку откроют в сентябре

В добрый путь: дорогу на Тереховку откроют в сентябре

28 июля 2020, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт
Легковой транспорт вновь пустят по путепроводу, ведущей к селу Тереховка в Надеждинском районе и включающему в себя мостовой переход. Селяне с прошлого года вынуждены были делать огромный крюк, чтобы добираться до расположенных рядом строений.

Когда в 2019 году путепровод был признан аварийным и угрожающим безопасности дорожного движения, решение его закрыть выглядело вполне логичным, ведь существует объездная дорога. Однако время шло, а никакие работы по восстановлению не велись. Вот уже почти год, как людям приходится в объезд добираться до расположенных рядом школы, детского сада, завода бетонных изделий.

Прибывший на место в ходе рабочего визита губернатор края поручил в кратчайшие сроки данный вопрос решить.

«В этой ситуации есть вина министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, обслуживающей организации. Они приняли простое решение закрыть объект, не выполнив никаких работ для сохранения движения автомобилей», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Руководитель Примавтодора Алексей Ширшов заверил, что все необходимые работы будут выполнены до конца сентября.

«Необходимо снять почти 70 тонн асфальта, чтобы снизить нагрузку на мост. Взамен положим 5-сантиметровый слой. Установим металлическую рамку, чтобы не проезжали грузовики. Это позволит обеспечить одностороннее движение легкового транспорта и микроавтобусов до 3,5 тонн», — уточнил руководитель предприятия.

Губернатор подчеркнул, что объект социально важный, поэтому к исполнителям, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, будут приниматься меры воздействия. Сейчас в крае действует государственная программа Приморья «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы, и подобных фактов не должно повториться, убеждены дорожные строители.

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