В добрый путь: дорогу на Тереховку откроют в сентябре

Когда в 2019 году путепровод был признан аварийным и угрожающим безопасности дорожного движения, решение его закрыть выглядело вполне логичным, ведь существует объездная дорога. Однако время шло, а никакие работы по восстановлению не велись. Вот уже почти год, как людям приходится в объезд добираться до расположенных рядом школы, детского сада, завода бетонных изделий.