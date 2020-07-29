«Позор»: жительница Приморья не позволила мужчине закончить его «грязное дело»

Posted 29 июля 2020, 09:50
Published 29 июля 2020, 09:50
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Пост под заголовком «Осторожно, вор!» был опубликован в Instargram-паблике Марка Чернослива mark2_che.
«Сегодня 29.07. выслеживает жертву и ворует кошельки», - сообщила подписчица паблика.
Судя по размещённому в социальных сетях видео, происшествие случилось в одном из магазинов Уссурийска. На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске, встав позади покупательницы, попытался вытащить кошелек из её дамской сумочки, пока та беседовала с продавцом. Однако бдительная женщина заметила происходящее. Она развернулась к мужчине и, судя по всему, активно выразила в его адрес всё своё негодование. Таким образом, закончить своё «грязное дело» воришка не успел.
Подписчики паблика принялись бурно обсуждать случившееся.
«Позор!»,
«Шёл бы работать!»,
«Нужно было огреть его пакетом!»,
«Люди сейчас реально не понимают, что везде камеры?», - реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске мужчина и женщина забрали с прилавка с печеньем в супермаркете забытый смартфон Apple iPhone 11 стоимостью около 60 тысяч рублей.