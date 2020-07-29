«Позор»: жительница Приморья не позволила мужчине закончить его «грязное дело»

Судя по размещённому в социальных сетях видео, происшествие случилось в одном из магазинов Уссурийска. На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске, встав позади покупательницы, попытался вытащить кошелек из её дамской сумочки, пока та беседовала с продавцом. Однако бдительная женщина заметила происходящее. Она развернулась к мужчине и, судя по всему, активно выразила в его адрес всё своё негодование. Таким образом, закончить своё «грязное дело» воришка не успел.