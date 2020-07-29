Приморские предприниматели получили льготные микрозаймы для развития бизнеса

«Господдержка сыграла в моём бизнесе чуть ли ни ключевую роль. Если заходит молодой предприниматель и у него нет денег, а брать кредит под 15% это убийственно. Кредит дают на 3 года, а что такое 5 миллионов на 3 года. Отдавать по 120 тысяч в месяц за кредит это убийство (бизнеса). Господдержка-единственный выход. Планы развиваться, расти, поднимать оборот, чтобы о нас больше знали», — заключил Кравцов.