Приморские предприниматели получили льготные микрозаймы для развития бизнеса

Posted 29 июля 2020, 10:31
Published 29 июля 2020, 10:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Микрозайм «Старт» помог предпринимателю Александру Кравцову открыть «Машенькины пироги» ещё до пандемии коронавируса.
«Деньги мы взяли 300 тысяч, небольшие, но они нам всё равно помогли, помогли нам открыться. Это было ещё до пандемии. Франшизу основали в Хабаровске, мы её купили и начали работать. Всё было отлично — мы росли, развивались, выручки росли», — отметил Кравцов.
Предпринимателю удалось закрепиться во Владивостоке, благодаря поддержке приморского правительства и программам кредитования. Эти меры помогают предпринимателям и после ослабления ограничений. Александр получил второй пакет мер «Специальное предложение» и готовиться открыть вторую точку общепита.
«Господдержка сыграла в моём бизнесе чуть ли ни ключевую роль. Если заходит молодой предприниматель и у него нет денег, а брать кредит под 15% это убийственно. Кредит дают на 3 года, а что такое 5 миллионов на 3 года. Отдавать по 120 тысяч в месяц за кредит это убийство (бизнеса). Господдержка-единственный выход. Планы развиваться, расти, поднимать оборот, чтобы о нас больше знали», — заключил Кравцов.
Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.