Приморским школьникам из многодетных семей выделят 22 миллиона

Posted 29 июля 2020, 06:37
Published 29 июля 2020, 06:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Компенсировать затраты семьи смогут в течение всего года.
«На эти цели уже израсходовано 9 миллионов рублей. Традиционно мы ждем активизации родителей в августе–сентябре», — рассказали специалисты.
Единовременная выплата на каждого ребёнка — 5 тысяч рублей. Сумму можно потратить как сразу, так и за несколько походов в магазин.
«Для получения компенсации необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки», — уточнили в правительстве.
Кроме того, на каждого ребёнка в многодетной семье предусмотрена выплата в 2,5 тысячи рублей, которую также можно потратить на школьные и другие нужды.
Закон о поддержке многодетных семей принят в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья. Закон также предусматривает 50% компенсации платы за ЖКХ и полную компенсацию взносов за капитальный ремонт.
Закон ежегодно дополняется, расширяя меры поддержки.
«В сентябре 2019 года внесли изменения, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом. В этом году появилась строка о 100% компенсации за вывоз коммунальных отходов», — сообщили в правительстве региона.
Новые меры поддержки помогут 6 тысячам приморских многодетных семей.
Эти и иные меры поддержки реализуются на территории края в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».