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Posted 29 июля 2020, 06:37

Published 29 июля 2020, 06:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморским школьникам из многодетных семей выделят 22 миллиона

Приморским школьникам из многодетных семей выделят 22 миллиона

29 июля 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
В этом году Приморье выделит около 200 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. 22 из них пойдут на компенсацию расходов на приобретение школьной формы и принадлежностей, сообщили в правительстве региона.

Компенсировать затраты семьи смогут в течение всего года.

«На эти цели уже израсходовано 9 миллионов рублей. Традиционно мы ждем активизации родителей в августе–сентябре», — рассказали специалисты.

Единовременная выплата на каждого ребёнка — 5 тысяч рублей. Сумму можно потратить как сразу, так и за несколько походов в магазин.

«Для получения компенсации необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки», — уточнили в правительстве.

Кроме того, на каждого ребёнка в многодетной семье предусмотрена выплата в 2,5 тысячи рублей, которую также можно потратить на школьные и другие нужды.

Закон о поддержке многодетных семей принят в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья. Закон также предусматривает 50% компенсации платы за ЖКХ и полную компенсацию взносов за капитальный ремонт.

Закон ежегодно дополняется, расширяя меры поддержки.

«В сентябре 2019 года внесли изменения, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом. В этом году появилась строка о 100% компенсации за вывоз коммунальных отходов», — сообщили в правительстве региона.

Новые меры поддержки помогут 6 тысячам приморских многодетных семей.

Эти и иные меры поддержки реализуются на территории края в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

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#Новости#Общество#Дети#Многодетные семьи#Поддержка материнства
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