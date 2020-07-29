Приморским школьникам из многодетных семей выделят 22 миллиона

Сюжет Дети

В этом году Приморье выделит около 200 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. 22 из них пойдут на компенсацию расходов на приобретение школьной формы и принадлежностей, сообщили в правительстве региона.

Компенсировать затраты семьи смогут в течение всего года. «На эти цели уже израсходовано 9 миллионов рублей. Традиционно мы ждем активизации родителей в августе–сентябре», — рассказали специалисты. Единовременная выплата на каждого ребёнка — 5 тысяч рублей. Сумму можно потратить как сразу, так и за несколько походов в магазин. «Для получения компенсации необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки», — уточнили в правительстве. Кроме того, на каждого ребёнка в многодетной семье предусмотрена выплата в 2,5 тысячи рублей, которую также можно потратить на школьные и другие нужды. Закон о поддержке многодетных семей принят в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья. Закон также предусматривает 50% компенсации платы за ЖКХ и полную компенсацию взносов за капитальный ремонт. Закон ежегодно дополняется, расширяя меры поддержки. «В сентябре 2019 года внесли изменения, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом. В этом году появилась строка о 100% компенсации за вывоз коммунальных отходов», — сообщили в правительстве региона. Новые меры поддержки помогут 6 тысячам приморских многодетных семей. Эти и иные меры поддержки реализуются на территории края в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края». Материалы по теме Многодетным отцам России могут разрешить уходить на пенсию раньше Ежемесячная выплата многодетным в Приморье составляет более 14 тысяч рублей Государственные меры поддержки придают многодетным семьям уверенности