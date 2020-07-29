В Приморье начали ремонтировать объекты культуры

Posted 29 июля 2020, 04:35
Published 29 июля 2020, 04:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Для таких работ необходимы специальные навыки, чтобы сохранить историческую конструкцию. Организации, которые работают с историческими объектами должны иметь специальную лицензию.
«В Приморском крае всего одна компания имеет такую лицензию на проектирование и только три организации на ведение строительно-монтажных работ. Компаниям из других регионов небольшие, но крайне сложные в силу возраста и специфики объекты, неинтересны», — рассказал руководитель фонда, Андрей Горелов.
Из-за жестких норм и критериев, ремонт культурных объектов в Приморье долгое время оставался проблемой. Но, как отметили специалисты, «фонду удалось переломить ситуацию».
«Нет должного числа строительных организаций, которые бы имели лицензию на этот вид деятельности, опыта проведения таких работ. Однако удалось решить этот вопрос и сейчас к ремонту первых домов, имеющих статус объектов культурного наследия, подрядчики уже приступили», — сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.
До конца этого года ремонт проведут в восьми исторических зданиях: пять домов во Владивостоке и три в Уссурийске. В столице работы уже начались — подрядчик демонтировал конструкции и вывез строительный мусор на двух объектах.
Контролировать выполнение работ будут специалисты фонда капремонта и инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.
Провести ремонт зданий удалось за счёт государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.