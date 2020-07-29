«Взрывы во Владивостоке»: приморский блогер поставил на уши сотрудников прокуратуры

Posted 29 июля 2020, 00:51
Published 29 июля 2020, 00:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевой прокуратуре, блогер из Арсеньева опубликовал на своей странице фото моста через Золотой Рог во Владивостоке и подписал её: «Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов».
Прокуратура Первомайского района начала проверку и установила личность владельца проблемного аккаунта. Возбуждено дело об административном решение. По итогам судебных рассмотрений блогеру назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
Отметим, что в Приморье зачастую активно оперируют недостоверной информацией на довольно серьезном уровне. Так, «Восток-Медиа» писало о жительнице поселка Славянка, которая сделала вызывающую рассылку в популярном мессенджере, сообщая о том, что в районной больнице якобы содержат коронавирусных больных. За свое нарушение гражданка заплатит 15 тысяч рублей.