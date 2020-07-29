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Posted 29 июля 2020, 00:51

Published 29 июля 2020, 00:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Взрывы во Владивостоке»: приморский блогер поставил на уши сотрудников прокуратуры

«Взрывы во Владивостоке»: приморский блогер поставил на уши сотрудников прокуратуры

29 июля 2020, 00:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одном из популярных у приморцев аккаунтов в соцсети «Инстаграм» прокуратура обнаружила подозрительную публикацию, информация в которой явно сильно отличалась от действительности.

Как рассказали в краевой прокуратуре, блогер из Арсеньева опубликовал на своей странице фото моста через Золотой Рог во Владивостоке и подписал её: «Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов».

Прокуратура Первомайского района начала проверку и установила личность владельца проблемного аккаунта. Возбуждено дело об административном решение. По итогам судебных рассмотрений блогеру назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отметим, что в Приморье зачастую активно оперируют недостоверной информацией на довольно серьезном уровне. Так, «Восток-Медиа» писало о жительнице поселка Славянка, которая сделала вызывающую рассылку в популярном мессенджере, сообщая о том, что в районной больнице якобы содержат коронавирусных больных. За свое нарушение гражданка заплатит 15 тысяч рублей.

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