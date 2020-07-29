«Взрывы во Владивостоке»: приморский блогер поставил на уши сотрудников прокуратуры

Отметим, что в Приморье зачастую активно оперируют недостоверной информацией на довольно серьезном уровне. Так, «Восток-Медиа» писало о жительнице поселка Славянка, которая сделала вызывающую рассылку в популярном мессенджере, сообщая о том, что в районной больнице якобы содержат коронавирусных больных. За свое нарушение гражданка заплатит 15 тысяч рублей.