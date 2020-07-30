Две тысячи тонн асфальта положили в Уссурийске

«Мы трудимся на объекте 24 часа в сутки. Эта дорога имеет большую нагрузку и не терпит длительных ремонтных работ. Приходится ограничивать движение на некоторое время, когда идет укатка асфальта. Но когда асфальт остывает, а это примерно через четыре часа, движение на дороге возобновляется», — рассказал начальник участка, Виктор Русаков.