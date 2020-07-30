vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2020, 09:01

Published 30 июля 2020, 09:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Две тысячи тонн асфальта положили в Уссурийске

Две тысячи тонн асфальта положили в Уссурийске

30 июля 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Ремонт дорожного полотна завершается в Уссурийске. Сотрудники уложили почти 2 тонны асфальта на улице Ушакова, в районе Междуречья и на примыкающих дорогах, сообщает пресс-служба администрации Уссурийского ГО.

На участках работают четырнадцать человек, КАМАЗы, три катка и один асфальтоукладчик. Ремонт практически завершен: рабочие сделали тротуары, выровняли дорогу, восстановили ливневки. Впереди ремонт обочин.

«Мы трудимся на объекте 24 часа в сутки. Эта дорога имеет большую нагрузку и не терпит длительных ремонтных работ. Приходится ограничивать движение на некоторое время, когда идет укатка асфальта. Но когда асфальт остывает, а это примерно через четыре часа, движение на дороге возобновляется», — рассказал начальник участка, Виктор Русаков.

Ремонт дорог в районе Междуречья — один из самых масштабных в этом году, но есть и другие. Улицы Сибирцева, Володарского и Ленина уже подготовлены под асфальтирование. Рабочие приступят к укладке в начале августа.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» и муниципальной программы «Уссурийские дороги».

В рамках программ в этом году на ремонт дорог в Уссурийском ГО выделено 313 миллионов рублей.

Материалы по теме
Ремонт дороги в Смоляниново завершен на 99%Где 4 миллиона? При ремонте дорог во Владивостоке выявили преступную халатность
#Новости#Общество#Ремонт дорог#Укладка асфальта#Уссурийск#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика