Две тысячи тонн асфальта положили в Уссурийске

Posted 30 июля 2020, 09:01
Published 30 июля 2020, 09:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На участках работают четырнадцать человек, КАМАЗы, три катка и один асфальтоукладчик. Ремонт практически завершен: рабочие сделали тротуары, выровняли дорогу, восстановили ливневки. Впереди ремонт обочин.
«Мы трудимся на объекте 24 часа в сутки. Эта дорога имеет большую нагрузку и не терпит длительных ремонтных работ. Приходится ограничивать движение на некоторое время, когда идет укатка асфальта. Но когда асфальт остывает, а это примерно через четыре часа, движение на дороге возобновляется», — рассказал начальник участка, Виктор Русаков.
Ремонт дорог в районе Междуречья — один из самых масштабных в этом году, но есть и другие. Улицы Сибирцева, Володарского и Ленина уже подготовлены под асфальтирование. Рабочие приступят к укладке в начале августа.
Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» и муниципальной программы «Уссурийские дороги».
В рамках программ в этом году на ремонт дорог в Уссурийском ГО выделено 313 миллионов рублей.