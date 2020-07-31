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Posted 31 июля 2020, 05:53

Published 31 июля 2020, 05:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Андрей Леонтьев: приморские котельные скоро будут работать на сахалинском газе

Андрей Леонтьев: приморские котельные скоро будут работать на сахалинском газе

31 июля 2020, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководитель агентства энергетики и газификации Андрей Леонтьев рассказал о том, как работает газотранспортная система из сахалинских недр до приморских котельных.

В первую очередь Андрей Леонтьев отметил, что основными потребителями сахалинского газа являются объекты «крупной энергетики». Они получают сахалинский газ с 2011 года.

«Она предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. ГТС создала условия для их масштабной газификации. Причем этот проект был реализован в рекордно короткие сроки. В 2008 году „Газпром“ приступил к проектированию газотранспортной системы. Строительство началось в июле 2009 года. В начале сентября 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был введен в эксплуатацию, и природный газ впервые поступил во Владивосток», — сообщил Андрей Леонтьев.

Руководитель агентства энергетики и газификации отметил, что развитие в Приморском крае газовой отрасли неразрывно связано с вводом в действие магистрального газопровода «Сахалин–Хабаровск–Владивосток». Эта магистральная линия открывает для региона небывалые перспективы во многих сферах, в том числе направлениях промышленности и ЖКХ.

Отметим, что газификация Приморского края проводится благодаря государственной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

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