Андрей Леонтьев: приморские котельные скоро будут работать на сахалинском газе

«Она предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. ГТС создала условия для их масштабной газификации. Причем этот проект был реализован в рекордно короткие сроки. В 2008 году „Газпром“ приступил к проектированию газотранспортной системы. Строительство началось в июле 2009 года. В начале сентября 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был введен в эксплуатацию, и природный газ впервые поступил во Владивосток», — сообщил Андрей Леонтьев.