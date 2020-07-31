Популярное место отдыха испортили в Хабаровском крае

«Там замечательное место, место отдыха, где туристический кластер бы сделать. Но чиновники уже понавыдавали разрешений под угольный терминал. Буду разбираться. Может быть, и не получится отменить. Есть процедура, и если она соблюдена, то будут сложности. Но, зачем такие вещи согласовывать? Как будто некоторые последний день живут. Можно же в другом месте запроектироваться! А здесь сделать туристическое место, лагерь построить типа „Океана“ в Приморье. А у нас опять порт», — отметил глава региона.