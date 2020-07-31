Популярное место отдыха испортили в Хабаровском крае

Posted 31 июля 2020, 04:11
Published 31 июля 2020, 04:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Территория пляжа около посёлка Заветы Ильича отдана под строительство угольного терминала. Уголь будут доставлять с Эльгинского месторождения.
Как пишет Транссибинфо, при планировании работ с местными жителями не было проведено общественных слушаний. Документов на строительство гражданам не предоставили и у местных возникают вопросы к законности этой стройки. Но работы уже идут — деревья пилят, а место всё больше напоминает пустыню.
С точки зрения экологии, стройка тоже вызывает вопросы. «На этот проект вообще нет положительной экологической экспертизы» отметил председатель комитета по охране окружающей среды Хабаровского края, Алексей Сабитов. Росприроднадзор выявил нарушения, проводится проверка.
На месте строительства, по приглашению жителей, приезжал новый врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он попытался остановить работы.
«Там замечательное место, место отдыха, где туристический кластер бы сделать. Но чиновники уже понавыдавали разрешений под угольный терминал. Буду разбираться. Может быть, и не получится отменить. Есть процедура, и если она соблюдена, то будут сложности. Но, зачем такие вещи согласовывать? Как будто некоторые последний день живут. Можно же в другом месте запроектироваться! А здесь сделать туристическое место, лагерь построить типа „Океана“ в Приморье. А у нас опять порт», — отметил глава региона.
После отъезда Дегтярёва работы снова продолжились. Разрешение на строительство Угольного терминала выдано до приезда врио в край. Надзорные органы проверяют объекты. По результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.