Работа в госсекторе и автобизнесе: как обманывают при трудоустройстве в Приморье

Обман чаще всего касался размера зарплаты — реальная оказывалась меньше заявленной в 61% случаев. 53% людей столкнулись с несоответствием описанных и реальных обязанностей. 36% были обмануты в условиях труда: отсутствовал соцпакет, удобное расчётное место и т. п. Треть соискателей трудоустраивали неофициально. Треть столкнулась с несоответствием реального и заявленного графика работы.