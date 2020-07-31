Работа в госсекторе и автобизнесе: как обманывают при трудоустройстве в Приморье

Posted 31 июля 2020, 06:57
Published 31 июля 2020, 06:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В июле на сайте hh.ru жителями Приморья было размещено 16 тысяч резюме. Чаще всего работу искали молодые специалисты, административный персонал, представители сферы продаж, транспорта и логистики.
Основными причинами ухода с работы у приморских сотрудников стали увольнение по собственному желанию (49%), сокращение (13%), потеря работы из-за эпидемии COVID-19 (2%).
Что касается обмана при поиске работы и трудоустройстве — с ним сталкивались 65% соискателей. Чаще обманывали в госсекторе и автобизнесе (78%).
Обман чаще всего касался размера зарплаты — реальная оказывалась меньше заявленной в 61% случаев. 53% людей столкнулись с несоответствием описанных и реальных обязанностей. 36% были обмануты в условиях труда: отсутствовал соцпакет, удобное расчётное место и т. п. Треть соискателей трудоустраивали неофициально. Треть столкнулась с несоответствием реального и заявленного графика работы.
Почти половина граждан (45%), узнав об обмане, отказывались от трудоустройства. 25% продолжили работать, но начали искать другую работу. 17% увольнялись после обмана, 11% — продолжали работать.
81% обманутых соискателей рассказали, что нашли работу через специализированные сайты для поиска работы. 23% указали источником таких вакансий соцсети и мессенджеры.
Исследование проводилось в Приморском крае в период с 7 по 14 июля 2020 года.