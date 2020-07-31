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Posted 31 июля 2020, 06:53

Published 31 июля 2020, 06:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В ГИБДД Приморья сделали заявление о замене водительских удостоверений

В ГИБДД Приморья сделали заявление о замене водительских удостоверений

31 июля 2020, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ГИБДД
Приморские водители, у которых закончился срок действия водительского удостоверения в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, могут подать заявление на замену прав дистанционно, отправив его на электронный адрес ГИБДД.

Перечень адресов:

  • meo_pk_1@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку д. 148)
  • meo_pk_2@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 52)
  • meo_pk_3@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Находка, ул. Пограничная, д. 100)
  • meo_pk_4@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5)
  • meo_pk_5@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 14)
  • meo_pk_6@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 60)
  • meo_pk_7@mvd.ru (место оказания государственной услуги: г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д. 103).

Вместе с заявлением нужно направить копии паспорта, старого водительского удостоверения, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к вождению, сведений об оплате госпошлины.

После отправки гражданам пришлют письмо на электронную почту о месте и времени получения нового удостоверения.

Раннее «Восток-Медиа» сообщало что первые права нового образца уже выданы российским водителям. Они отличаются от старых тремя новыми надписями на лицевой стороне: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».

Замена водительских удостоверений в России проводится для того, чтобы документ соответствовал нормам законодательства РФ и международного права. Отметим, что права старого образца по-прежнему действительны — заменять в обязательном порядке их не требуется (если не заканчивается срок их действия).

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#Новости#Общество#ГИБДД#Мвд#Автомобилисты#Автомобили#Водительские права
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