В ГИБДД Приморья сделали заявление о замене водительских удостоверений

Posted 31 июля 2020, 06:53
Published 31 июля 2020, 06:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Перечень адресов:
Вместе с заявлением нужно направить копии паспорта, старого водительского удостоверения, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к вождению, сведений об оплате госпошлины.
После отправки гражданам пришлют письмо на электронную почту о месте и времени получения нового удостоверения.
Раннее «Восток-Медиа» сообщало что первые права нового образца уже выданы российским водителям. Они отличаются от старых тремя новыми надписями на лицевой стороне: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».
Замена водительских удостоверений в России проводится для того, чтобы документ соответствовал нормам законодательства РФ и международного права. Отметим, что права старого образца по-прежнему действительны — заменять в обязательном порядке их не требуется (если не заканчивается срок их действия).