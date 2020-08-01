Слова из Владивостока, которые не поймут в других регионах России

Posted 1 августа 2020, 11:07
Published 1 августа 2020, 11:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Шибаться. Россияне — трудолюбивый народ. Если во Владивостоке вас попросят не шибаться, стоит насторожиться.
Шибаться в Приморье значит бездельничать. И если вас упрекают таким образом, стоит сказать, что шибаться вы и не собирались.
Чайка. «Славный город что на море» — Владивосток приморский город и морская тематика сказалась на местном диалекте.
Чайка — это «попрошайка», человек, который хочет что-то получить, не прилагая усилий. Прямо как птица, которая высматривает добычу и подбирает то, что не нужно никому.
Очкуры. Владивосток — столица Дальнего Востока и крупный город с населением больше полумиллиона человек. И как во многих больших городах во Владивостоке есть свои отдалённые непопулярные уголки, о которых знают немногие, или в которые не стоит ходить.
Эти уголки называют очкурами. Происхождение слова остаётся загадкой.
Фонарно. Популярное слово у местных жителей. Его часто можно услышать в разговоре. Произносят с восклицанием.
Фонарно — значит «очень просто». Если вы приехали во Владивосток и употребили это слово, можете запросто сойти за местного.