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Posted 1 августа 2020, 11:07

Published 1 августа 2020, 11:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Слова из Владивостока, которые не поймут в других регионах России

Слова из Владивостока, которые не поймут в других регионах России

1 августа 2020, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Автор Яндекс.Дзен-канала «Как по-русски?» разобрал особенные слова региональных диалектов. В Приморье он нашёл четыре слова, которые активно используются здесь, но мало знакомы в других уголках России.

Шибаться. Россияне — трудолюбивый народ. Если во Владивостоке вас попросят не шибаться, стоит насторожиться.

Шибаться в Приморье значит бездельничать. И если вас упрекают таким образом, стоит сказать, что шибаться вы и не собирались.

Чайка. «Славный город что на море» — Владивосток приморский город и морская тематика сказалась на местном диалекте.

Чайка — это «попрошайка», человек, который хочет что-то получить, не прилагая усилий. Прямо как птица, которая высматривает добычу и подбирает то, что не нужно никому.

Очкуры. Владивосток — столица Дальнего Востока и крупный город с населением больше полумиллиона человек. И как во многих больших городах во Владивостоке есть свои отдалённые непопулярные уголки, о которых знают немногие, или в которые не стоит ходить.

Эти уголки называют очкурами. Происхождение слова остаётся загадкой.

Фонарно. Популярное слово у местных жителей. Его часто можно услышать в разговоре. Произносят с восклицанием.

Фонарно — значит «очень просто». Если вы приехали во Владивосток и употребили это слово, можете запросто сойти за местного.

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#Новости#Общество#Владивосток#Образование#Русский язык#Советы путешественникам
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