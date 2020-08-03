Наблюдатели со смартфонами будут фиксировать нарушения масочного режима в Приморье

Пока мобильное приложение будет запущено в тестовом режиме и не повсеместно, а всего среди нескольких десятков участников регулярных рейдов. Контролёры будут ходить в местах массового скопления людей — на ярмарочных площадях, в торговых центрах, фитнес-клубах, на стадионах и автобусных остановках. Зафиксировав камерой нарушителей масочного режима, они будут передавать данные правоохранительным органам, а те, в свою очередь, уполномочены принимать решения о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с предприятиями сферы услуг повторяющиеся нарушения чреваты запретом на работу.