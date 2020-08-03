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Posted 3 августа 2020, 03:43

Published 3 августа 2020, 03:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Наблюдатели со смартфонами будут фиксировать нарушения масочного режима в Приморье

3 августа 2020, 03:43
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Штраф
На этой неделе мобильные группы административных комиссий, следящих в городах Приморья за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, получат в распоряжение новое мобильное приложение. Установив его в свои смартфоны, наблюдатели смогут фиксировать нарушителей, а затем устанавливать их личности.

Пока мобильное приложение будет запущено в тестовом режиме и не повсеместно, а всего среди нескольких десятков участников регулярных рейдов. Контролёры будут ходить в местах массового скопления людей — на ярмарочных площадях, в торговых центрах, фитнес-клубах, на стадионах и автобусных остановках. Зафиксировав камерой нарушителей масочного режима, они будут передавать данные правоохранительным органам, а те, в свою очередь, уполномочены принимать решения о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с предприятиями сферы услуг повторяющиеся нарушения чреваты запретом на работу.

Специалисты министерства цифрового развития и связи Приморского края сообщили, что интеллектуальная система видеонаблюдения, действующая в Приморском крае, позволяет автоматически определять плотность массовых скоплений людей и идентифицировать личности тех, кто попадает в объектив камер. Новое приложение станет частью этой системы и, если докажет свою эффективность, поступит во все административные комиссии региона.

Усиление контроля за соблюдением масочного режима можно объяснить сохраняющейся напряжённой ситуацией с распространением коронавируса в Приморье. Статистика заболеваемости остаётся высокой: за минувшие сутки выявили 98 новых случаев COVID-19, всего же вирус настиг 7117 приморцев, из которых с начала эпидемии выздоровели 5456, умерли 87.

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#Новости#Общество#Штраф#COVID-19#Мобильное приложение
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