Наблюдатели со смартфонами будут фиксировать нарушения масочного режима в Приморье

Posted 3 августа 2020, 03:43
Published 3 августа 2020, 03:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пока мобильное приложение будет запущено в тестовом режиме и не повсеместно, а всего среди нескольких десятков участников регулярных рейдов. Контролёры будут ходить в местах массового скопления людей — на ярмарочных площадях, в торговых центрах, фитнес-клубах, на стадионах и автобусных остановках. Зафиксировав камерой нарушителей масочного режима, они будут передавать данные правоохранительным органам, а те, в свою очередь, уполномочены принимать решения о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с предприятиями сферы услуг повторяющиеся нарушения чреваты запретом на работу.
Специалисты министерства цифрового развития и связи Приморского края сообщили, что интеллектуальная система видеонаблюдения, действующая в Приморском крае, позволяет автоматически определять плотность массовых скоплений людей и идентифицировать личности тех, кто попадает в объектив камер. Новое приложение станет частью этой системы и, если докажет свою эффективность, поступит во все административные комиссии региона.
Усиление контроля за соблюдением масочного режима можно объяснить сохраняющейся напряжённой ситуацией с распространением коронавируса в Приморье. Статистика заболеваемости остаётся высокой: за минувшие сутки выявили 98 новых случаев COVID-19, всего же вирус настиг 7117 приморцев, из которых с начала эпидемии выздоровели 5456, умерли 87.