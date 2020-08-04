Два очага смертельного вируса АЧС подтверждены в Приморье

Чтобы обезопасить свиней, обязательным условием для них является соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм содержания. Требуется содержать помещения, в которых они живут, в чистоте и проводить регулярную уборку мусора не реже, чем раз в день. Навоз от свиней необходимо складировать в одном месте для биотермического обеззараживания сроком не менее месяца.