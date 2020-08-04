Два очага смертельного вируса АЧС подтверждены в Приморье

Posted 4 августа 2020, 03:36
Published 4 августа 2020, 03:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Образцы для исследований были отобраны с трупа домашней свиньи из личного подсобного хозяйства в селе Верхнепаховка и с тушки дикого кабана, обнаруженного в районе ключа Маляков Чугуевского района.
В ходе исследований обнаружен ДНК вируса африканской чумы. Эта болезнь смертельна для свиней, но безопасна для человека.
Чтобы обезопасить свиней, обязательным условием для них является соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм содержания. Требуется содержать помещения, в которых они живут, в чистоте и проводить регулярную уборку мусора не реже, чем раз в день. Навоз от свиней необходимо складировать в одном месте для биотермического обеззараживания сроком не менее месяца.
Управление Россельхознадхора по Приморскому краю и Сахалинской области просит сообщать о выявлении признаков заболеваний у свиней, обнаружении мертвых свиней и диких кабанов. Также, население должно сообщить в случаях вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства (кроме промышленного изготовления) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных.
Телефон для связи с управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области: 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62.
Также, оповестить следует и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края: 8 (423) 241-13-91