«Может, познакомиться хотят»: девушки на красном «Фите» обратились к доброму парню

Posted 4 августа 2020, 04:59
Published 4 августа 2020, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В паблике dps.control одна из девушек выложила пост со словами благодарности помощнику. Не забыла она пройтись и по дорожным службам — ведь яма на проезжей части была довольно глубокой, и при этом ничем не огорожена.
«Хочу сказать огромное спасибо парню, который сегодня помог девушкам на красном Фите поменять колесо на банан в районе Выселковой. Мир не без добрых людей», — пишет автор поста.
Некоторые комментаторы поддержали девушек и их спасителя на дороге. Другие отнеслись к происшествию скептически.
«А сами поменять не могли? Или маникюр жалко? Колесо поменять — это самое простое, даже напрягаться особо не надо»;
«Это админ, кажется, сам всякую чушь сочиняет»;
«Чтобы убить колесо в яме, надо ж гнать просто на все бабки!»;
«Познакомиться, видимо, хотят».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы благодарили людей на дороге, которые поделились с ними бензином в критической ситуации.