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Posted 4 августа 2020, 04:59

Published 4 августа 2020, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Может, познакомиться хотят»: девушки на красном «Фите» обратились к доброму парню

«Может, познакомиться хотят»: девушки на красном «Фите» обратились к доброму парню

4 августа 2020, 04:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Девушки на красной «Тойота Фит» влетели в яму на дороге — в итоге на помощь пришел незнакомец, который помог поменять испорченное колесо на запаску.

В паблике dps.control одна из девушек выложила пост со словами благодарности помощнику. Не забыла она пройтись и по дорожным службам — ведь яма на проезжей части была довольно глубокой, и при этом ничем не огорожена.

«Хочу сказать огромное спасибо парню, который сегодня помог девушкам на красном Фите поменять колесо на банан в районе Выселковой. Мир не без добрых людей», — пишет автор поста.

Некоторые комментаторы поддержали девушек и их спасителя на дороге. Другие отнеслись к происшествию скептически.

«А сами поменять не могли? Или маникюр жалко? Колесо поменять — это самое простое, даже напрягаться особо не надо»;

«Это админ, кажется, сам всякую чушь сочиняет»;

«Чтобы убить колесо в яме, надо ж гнать просто на все бабки!»;

«Познакомиться, видимо, хотят».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы благодарили людей на дороге, которые поделились с ними бензином в критической ситуации.

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#Новости#Общество#Владивосток
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