Экс-миллиардер хочет построить 101-этажный небоскрёб в центре Владивостока — фото

«Основной путь решения проблемы размещения здания в этом месте — это его формообразование и внешний вид фасадов. Облегчение формы здания, повышение прозрачности и зеркальности его фасадов, силуэт соподчиненный окружающим холмам и последовательное уменьшение размера этажа снизу вверх — это ключевые характеристики грамотного расположения здания», — говорится в концепции.