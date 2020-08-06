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Posted 5 августа 2020, 22:45

Published 5 августа 2020, 22:45

Modified 19 октября, 20:00

Updated 19 октября, 20:00

Экс-миллиардер хочет построить 101-этажный небоскрёб в центре Владивостока — фото

5 августа 2020, 22:45
Сюжет
Эксклюзив
Бывший миллиардер Сергей Полонский всерьёз намерен построить в центре Владивостока 101-этажный небоскрёб высотой 505 метров. Уже даже существует концепция сооружения на сопке Орлиное гнездо.

Сергей Полонский приехал в дальневосточную столицу для участия в бизнес-форуме, однако во Владивостоке задержался. Как рассказали представители девелопера, Полонский всерьёз озаботился идеей построить в главном городе ДФО небоскрёб. Команда бизнесмена любезно поделилась с редакцией «Восток-Медиа» концепцией огромного строения.

Так, авторы идеи акцентировали внимание на 3 главных, по их мнению, проблемах — муссонный климат с сильными ветрами, холмистый рельеф и небольшие постройки рядом (самый высокий объект, расположенный в радиусе 5 километров — пилоны Золотого моста, имеющие общую высоту 225 метров).

«Основной путь решения проблемы размещения здания в этом месте — это его формообразование и внешний вид фасадов. Облегчение формы здания, повышение прозрачности и зеркальности его фасадов, силуэт соподчиненный окружающим холмам и последовательное уменьшение размера этажа снизу вверх — это ключевые характеристики грамотного расположения здания», — говорится в концепции.

Поэтому создатели предлагают использовать как основу формообразования здания конструктивный модуль в виде повернутого куба размером 12×12×12м (верхняя половина — стеклянная, нижняя часть — медиафасад с проекцией окружающей среды).

Это позволяет, добавили авторы, облегчить внешний вид здания и вписать его в сложные условия сопки Орлиное гнездо.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пребывании во Владивостоке скандально известного бизнесмена Сергея Полонского.

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