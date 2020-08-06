Главное — доверие: курортный обман директора школы раскрыт в Приморье

Как рассказали в ведомстве, с 2014 по 2018 годы фигурантка неоднократно посещала места отдыха заграницей. При этом она просила сотрудника школы в это время вносить заведомо ложные сведения о том, что эти дни директор была на работе и выполняла свои должностные обязанности. В итоге, используя доверительные отношения с подчиненными и важность должности, женщина получала зарплату в полном объеме.