Главное — доверие: курортный обман директора школы раскрыт в Приморье

Posted 6 августа 2020, 07:45
Published 6 августа 2020, 07:45
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как рассказали в ведомстве, с 2014 по 2018 годы фигурантка неоднократно посещала места отдыха заграницей. При этом она просила сотрудника школы в это время вносить заведомо ложные сведения о том, что эти дни директор была на работе и выполняла свои должностные обязанности. В итоге, используя доверительные отношения с подчиненными и важность должности, женщина получала зарплату в полном объеме.
По подсчету специалистов, своими действиями обвиняемая причинила ущерб муниципальному бюджету в размере более 30 тысяч рублей — эту сумму она возместила в полном объеме.
Суд назначил директору два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории Приморья участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками краевой прокуратуры, требуя с потерпевших деньги.