vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2020, 07:45

Published 6 августа 2020, 07:45

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Главное — доверие: курортный обман директора школы раскрыт в Приморье

Главное — доверие: курортный обман директора школы раскрыт в Приморье

6 августа 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Суд в Октябрьском районе вынес приговор бывшему директору одной из местных школ, которая признана виновной в мошенничестве.

Как рассказали в ведомстве, с 2014 по 2018 годы фигурантка неоднократно посещала места отдыха заграницей. При этом она просила сотрудника школы в это время вносить заведомо ложные сведения о том, что эти дни директор была на работе и выполняла свои должностные обязанности. В итоге, используя доверительные отношения с подчиненными и важность должности, женщина получала зарплату в полном объеме.

По подсчету специалистов, своими действиями обвиняемая причинила ущерб муниципальному бюджету в размере более 30 тысяч рублей — эту сумму она возместила в полном объеме.

Суд назначил директору два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории Приморья участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками краевой прокуратуры, требуя с потерпевших деньги.

#Новости#Мошенничество#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика