Лицензия на убийство: кто помог «золотарям» убивать природу Камчатки

Согласно открытым документам, президентом ЗАО «Тревожное зарево» являлся Николай Купцов — довольно известный на Камчатке специалист в сфере золотодобычи. А уже буквально через несколько лет этот же человек встал во главе зарегистрированной в 1997 году предприятия ОАО «Камчатская Горная Компания». Здесь очень важен адрес — Петропавловск-Камчатский, Звездная улица, 11-2. Дело в том, что по нему же было зарегистрировано АО «Мечта». А вот генеральным директором этого предприятия в период с 1991 по 1994 год был Владимир Илюхин. Если верить СМИ, то «Мечта» специализировалась на управлении проектами в области золотодобычи.