Лицензия на убийство: кто помог «золотарям» убивать природу Камчатки

Posted 7 августа 2020, 08:07
Published 7 августа 2020, 08:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По мнению экспертов, ключевую роль в бесконтрольном доступе «золотарей» к недрам Камчатки сыграл экс-губернатор края Владимир Илюхин.
Тревогу общественности вызвал доклад Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).
«Численность чавычи уменьшилась в 5 раз, нерки и кеты — в 10 раз», «в створах разного удаления от Агинского ГОК погибло от 65 до 100% обитающей рыбы», «ручей Семейный — лососёвый водоток, протекающий по территории горного отвода Асачинского месторождения (ГОК „Тревожное зарево“), подвергается загрязнению сбросами сточных вод», «рыбопродуктивность нагульно-вырастных участков верхней части бассейна р. Вичаевская снизилась в 9–10 раз, средней — в 36 раз»
В ответ на журналистский запрос научно-исследовательский университет прислал ответ, что вред, в том числе биологическим ресурсам Камчатки наносится при осуществлении людей хозяйственной и иной деятельности, в том числе, при добыче полезных ископаемых.
Спорить с учеными трудно. Только за последние годы в регионы количество горнорудных компаний выросло в разы. Хотя, как признают эксперты, «разрабатывать месторождения, осуществлять строительство, не затрагивая речную сеть, фактически невозможно», — пишут биологи.
Общая протяженность всех рек Камчатского края — более 350000 км, и ещё более 112 тысяч озёр, общей площадью 5880 кв. км. В этой водной среде обитает и воспроизводится настоящее золото Камчатки: шесть видов тихоокеанских лососей — горбуша, кета, кижуч, нерка, чавыча и сима.
Экологи и экономисты выданную «золоторям» — как называют в регионе добытчиков золота — лицензию на работу называют «лицензией на убийство». Выданную, причем, на самом высоком уровне: экс-губернатором края Владимиром Илюхиным. Кстати, после отставки чиновник переехал на другой конец страны — в Калининградскую область.
Впрочем, место жительство бывшего главы теперь интересует его родственников. Нас же должно волновать, а не преждевременны ли выводы о том, что Владимир Илюхин связан с уничтожением уникальной природы Камчатки.
Говорить о прямой связи пока не стоит, но вот некоторый выводы напрашиваются. В частности, компания АО «Тревожное зарево», ведущая добычу золота на Асачинском месторождении, была основана в 1994 году (сначала как ЗАО). И в том же году 29 августа, согласно сводному реестру Росгеолфонда, получила первую лицензию на разработку золоторудного месторождения «Асачинское» за номером ПТР00071БЭ. То есть, существовавшая без году неделю компания выиграла конкурс на добычу камчатского золота. Немедленно после регистрации, как будто специально под эту лицензию и создавалась.
Согласно открытым документам, президентом ЗАО «Тревожное зарево» являлся Николай Купцов — довольно известный на Камчатке специалист в сфере золотодобычи. А уже буквально через несколько лет этот же человек встал во главе зарегистрированной в 1997 году предприятия ОАО «Камчатская Горная Компания». Здесь очень важен адрес — Петропавловск-Камчатский, Звездная улица, 11-2. Дело в том, что по нему же было зарегистрировано АО «Мечта». А вот генеральным директором этого предприятия в период с 1991 по 1994 год был Владимир Илюхин. Если верить СМИ, то «Мечта» специализировалась на управлении проектами в области золотодобычи.
Но вернемся к золоту. Из данных Росреестра напрашивается вывод, что, как только «Тревожное зарево» получило лицензию на Асачу, Владимир Илюхин, похоже, принялся тщательно заметать следы. Он ушел из «Мечты», а кресло генерального директора компании заняла его молодая супруга — Илюхина Валерия Владимировна. Саму же компанию начали потихоньку готовить к ликвидации: как следует из материалов арбитражного дела по иску ИФНС к ЗАО «Мечта», предприятие «не зарегистрировало выпуск ценных бумаг, размещенных при учреждении акционерного общества, в установленный законом срок». То есть, получается, осталась «пустышкой», готовой к легкому закрытию.
Проделанная Илюхиным в «Мечте» работа свелась к получению заветной лицензии на Асачинское месторождение, но оформлена эта лицензия была на новую «чистую» компанию, «Тревожное Зарево». Что избавило будущего губернатора от неудобных вопросов вплоть до отставки.
Со своей лицензией компания «Тревожное зарево» тихо жила до 2008 года. А деятельность по добыче золота, в полную мощь начала в 2011-м — сразу после того, как губернатором края стал Владимир Илюхин.
А через 10 лет экологи обнаружили, что «Тревожное зарево», судя по всему, сливает так называемые шахтные воды — отходы процесса извлечения золота из руды — в бассейн реки Асача, где нерестится лосось. Был суд и «золотари» его проиграли.
Ровно через год состоялся еще один суд. На этот раз истцом выступило территориальное управление Росрыболовства. Причина — обнаруженные «несанкционированные сбросы промышленных отходов», результатом которых стало «ухудшение и уничтожение среды обитания водных биологических ресурсов и водных биоценозов ручья Иреда и реки Вичаевской» — также впадающих в Асачу.
Кстати, что интересно: владеет «Тревожным заревом» компания Trans-Siberian Gold PLC., с головным офисом в Лондоне.
По этому поводу известный экономист Михаил Хазин недавно сказал: «Некто на Западе покупает за копейки наши месторождения». По мнению эксперта, такая практика ставит под удар экономическую независимость России. «Чтобы этого не было, нужно сделать так, чтобы наши недра капитализировались у нас, а не там, на Западе, — заявил экономист. — Сделать это можно очень легко. Надо, чтобы юрлица, которые владеют недрами, имели российскую юрисдикцию».