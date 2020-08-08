Гороскоп на 9 августа: Стрельцы принимают гостей, а Козероги строят планы на осень

Posted 7 августа 2020, 22:03
Published 7 августа 2020, 22:03
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Некоторые Овны (21.03 — 20.04) сейчас до такой степени стараются произвести на кого-то впечатление, что рискуют потерять собственную индивидуальность. Культивируйте в себе силу и независимость. Есть все шансы совершить нечто значительное.
Тельцам (21.04. — 20.05) хочется попробовать в своей жизни чего-то новенького, ощутить вкус перемен. Особенно тем, кто работает посредством слова. Напомните о себе далеким и близким знакомым, родственникам — активизируйте ваши отношения: позвоните, напишите письма.
Близнецы (21.05 — 21.06) проведут день так, как запланировали, хотя возможны и сюрпризы. Дом подарит приятное чувство безопасности и уюта. Этот день приближает нас к пониманию своего предназначения и воспитывает твёрдость духа.
Конфликтные ситуации лишь стимулируют упорство Раков (22.06 — 22.07). Так или иначе, внимание общественности будет приковано к вам! Составьте планы на грядущую неделю, постаравшись внести в них хоть одно принципиально новое дело.
Львы (23.07 — 23.08) будут часто занимать лидирующее положение. Великолепно пройдёт общение с большими группами людей, особенно если вас объединяет общий интерес. Прекрасное время для благотворительной деятельности и оказания помощи.
Девы (24.08 — 23.09) создадут вокруг себя напряжённую обстановку. Может даже не хватить времени на выполнение задуманных дел. Вы слишком нетерпеливы. Если вы не будете так суетиться, то обнаружите, что вам удалось сделать гораздо больше.
Весы (24.09 — 23.10), попробуйте понять, что является причиной того, что с вами происходит. Лучше сегодня сделать акцент на том, что объединяет вас с другими людьми. Будьте активны и изобретательны в достижении семейного благополучия.
Скорпионы (24.10 — 22.11), если не будут сопротивляться, окажутся в самом центре увлекательных событий. Некоторым в их задумках необходим хороший напарник. Несмотря на выходной, вы рискуете получить какое-то указание, работу, придется выполнять срочное дело. Весьма вероятны финансовые поступления.
Стрельцов (23.11 — 21.12) ждут встречи, находки и удачные приобретения. Положение звёзд располагает к миру в семье, успехам в профессиональной области, улучшению материального положения и даже к выигрышу в азартных играх! Для полного счастья вам не хватает только компании гостей к вечеру.
Козерогам (22.12 — 20.01) много радости принесет рукоделие и общение с природой. Возможно, вы почувствуете, что ваш образ жизни становится более активным. Хорошо жечь в доме свечи, благовония, планировать события августа и начала осени.
Водолеям (21.01 — 20.02) пойдет на пользу ощущение уюта, домашнего тепла. Звёзды благоприятствуют установлению мира, проведению детских праздников и семейных торжеств.
Рыбы (21.02 — 20.03), даже если вы решаете сейчас проблемы государственной важности, постарайтесь не отстраняться от проблем близких. Подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее и мечтать о том, как всё сложится. Если вы верно выбрали цель, то всё получится.