Гороскоп на 9 августа: Стрельцы принимают гостей, а Козероги строят планы на осень

Рыбы (21.02 — 20.03), даже если вы решаете сейчас проблемы государственной важности, постарайтесь не отстраняться от проблем близких. Подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее и мечтать о том, как всё сложится. Если вы верно выбрали цель, то всё получится.