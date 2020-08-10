«Кусает, как собака»: возле приморского общежития заметили прыгающую тварь

Posted 10 августа 2020, 01:43
Published 10 августа 2020, 01:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На видео, появившимся в городском паблике artem.news.plus, снята большая змея, которая ползёт по асфальту, а затем ловко поднимается по дереву.
Комментаторы отметили, что амурский полоз — змея не ядовитая. Однако в случае опасности может сильно укусить.
«Мы все умрём, точно-точно!»;
«Это полоз, и он не кусается»;
«Полозы ещё как кусаются. Они не ядовитые, но цапануть может знатно — как собака примерно. Меня полоз кусал, довольно больно было»;
«А ещё полозы могут высоко подпрыгивать. Но, если их особенно не трогать — то большой беды не должно быть»;
«Полозы полезные. Они мышей едят, крыс. Пусть ползает»;
«Будьте осторожны! Он уже уполз давно, наверняка. Можно подумать, прям сидит перед общагой и выжидает всех».
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, на дачном участке которой поселилась пара змей. Женщина спрашивала, как быть и опасно ли такое соседство. Змеями, судя по фото, оказались амурские полозы, безопасные для человека.