Рука в клочья, 2 недели в коме: приморские врачи провели сложнейшую операцию — фото

«Восток-Медиа» писало об этой чудовищной аварии, в которой пострадали около 15 человек. В тот роковой вечер 23-летнему водителю Toyota Crown во время движения стало плохо, в результате чего легковой автомобиль столкнулся с автобусом № 38, который следовал по маршруту «Семёновская-Толстого». В аварии пострадали и ещё несколько транспортных средств. 14 человек были сразу же были госпитализированы в медицинское учреждение. С тяжёлыми травмами доставили в больницу и водителя маршрутного автобуса, которому в этот же день провели операцию.