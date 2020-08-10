Рука в клочья, 2 недели в коме: приморские врачи провели сложнейшую операцию — фото

Posted 10 августа 2020, 11:28
Published 10 августа 2020, 11:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Эту страшную аварию, которая случилась вечером 11 января 2019 года в районе фуникулёра, пожалуй, помнят все владивостокцы. Сильнее всего пострадал водитель автобуса, его рука оказалась зажатой между асфальтом и автобусом. Мужчина был доставлен в реанимацию ВКБ№ 2 с сочетанной травмой. Пострадавшему планировалась ампутация. ⠀
«Вся моя левая рука была буквально разорвана в клочья! Я подумал — все, остался без руки», — вспоминает водитель.
Пациент около двух недель находился в медикаментозной коме. Раздроблённую конечность собрали из осколков костей и установили аппарат Илизарова. После того, как практически всю некротизированную кожу удалили с поврежденной руки, потребовалась пластика.
Заведующий 3-им травматологическим отделением Иван Шулепин рассказал, что во время операции у мужчины взяли кожные лоскуты с бедра и пересадили на раневые поверхности. Сейчас большая часть пострадавшей конечности закрыта. Пересаженная кожа прижилась на 70%. Врачи провели пластическое закрытие обширных ран.
Сегодня водитель маршрутного автобуса проходит реабилитацию. Мужчина выражает благодарность всем врачам «Тысячекоечной» больницы за оказанную медицинскую помощь.
«Хочу выразить огромную благодарность врачам 3-его травматологического отделения, в частности — заведующему отделением Шулепину Ивану Владимировичу и моему лечащему врачу Руслану Александровичу. Низкий вам поклон за ваш профессионализм, за ваше чуткое и внимательное отношение к пациентам, за ваше сочувствие и заботу! Врачи с большой буквы, профессионалы своего дела! Спасибо вам большое!», — обратился к своим спасителям мужчина.
«Восток-Медиа» писало об этой чудовищной аварии, в которой пострадали около 15 человек. В тот роковой вечер 23-летнему водителю Toyota Crown во время движения стало плохо, в результате чего легковой автомобиль столкнулся с автобусом № 38, который следовал по маршруту «Семёновская-Толстого». В аварии пострадали и ещё несколько транспортных средств. 14 человек были сразу же были госпитализированы в медицинское учреждение. С тяжёлыми травмами доставили в больницу и водителя маршрутного автобуса, которому в этот же день провели операцию.