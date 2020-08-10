В одной из приморских больниц в палате для «буйных» пациентов случился пожар

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Пресс-служба ГКУ Приморского края по делам ГО и ЧС сообщает, что в центральной больнице Хасанского района этой ночью произошло возгорание. Было установлено, что причиной возгорания стал тлеющий матрас. В ходе спасательной операции было эвакуировано четыре человека, пострадавших нет.

Сообщение на пульт гарнизона пожарной охраны поступило в 01:55 и уже через минуту огнеборцы отправились на место происшествия. Была произведена эвакуация четырех человек. «На момент прибытия огнеборцев в палате для „буйных“ пациентов терапевтического отделения на 3-м этаже тлел матрас, площадь пожара составила 1,5 кв. м, наблюдалось сильное задымление в палате, коридоре и подсобных помещениях отделения», — сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по делам ГО и ЧС. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Ранее сообщалось, что в посёлке девятый Вал загорелся автомобиль «Тойота Королла», возгорание которого пожарным удалось предотвратить в течении пятнадцати минут. Причина пожара на данный момент остается неизвестной.