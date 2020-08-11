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Posted 11 августа 2020, 07:11

Published 11 августа 2020, 07:11

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Эдак раскорячился»: водитель «Приуса» удивил приморцев

11 августа 2020, 07:11
Водитель «Тойота Приус» во Владивостоке крайне необычно припарковался в одном из дворов города.

На фото, опубликованном в dpskontrol125rus, видно, что передними колесами он стоит на проезжей части, а задними — на тротуаре, бампером буквально притираясь к бомбоубежищу, расположенному во дворе дома. Комментаторы возмутились такому положению дел.

«Эк его раскорячило там»;

«За такую парковку на тротуаре — 5 тысяч штраф»;

«Это ж приус, что с него взять»;

«Блин, в нашем городе многое можно понять, но это же уже просто наглость. Нельзя же настолько не уважать окружающих»;

«Камнем ему стукнуть по стеклу. Такие отдельно не продаются, придётся вместе с дверью покупать».

Ранее «Восток-Медиа» писало о машине, которую припарковали прямо на лестнице, ведущей в подземный переход.

#Новости#Общество#Владивосток#Авто
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