«Эдак раскорячился»: водитель «Приуса» удивил приморцев

Posted 11 августа 2020, 07:11
Published 11 августа 2020, 07:11
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
На фото, опубликованном в dpskontrol125rus, видно, что передними колесами он стоит на проезжей части, а задними — на тротуаре, бампером буквально притираясь к бомбоубежищу, расположенному во дворе дома. Комментаторы возмутились такому положению дел.
«Эк его раскорячило там»;
«За такую парковку на тротуаре — 5 тысяч штраф»;
«Это ж приус, что с него взять»;
«Блин, в нашем городе многое можно понять, но это же уже просто наглость. Нельзя же настолько не уважать окружающих»;
«Камнем ему стукнуть по стеклу. Такие отдельно не продаются, придётся вместе с дверью покупать».
Ранее «Восток-Медиа» писало о машине, которую припарковали прямо на лестнице, ведущей в подземный переход.