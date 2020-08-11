Копнуть поглубже: кому уходили хабаровские недра

А золотой запас края удивительным образом доставался иностранцам и офшорам. Налоги и прочие платежи так или иначе оседали за рубежом. Лотов, то есть месторождений, где прописались иностранцы, немного, но все они в прямом смысле этого слова золотые и серебряные. Спецификации такие — золото из россыпных месторождений; рудное золото, медь и попутные компоненты; строительный камень (долериты); золото и серебро из коренных (рудных) месторождений. Ресурс — богаче и не придумаешь. Кому же все это было отдано на откуп от имени Хабаровского края?