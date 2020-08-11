Копнуть поглубже: кому уходили хабаровские недра

Posted 11 августа 2020, 04:45
Published 11 августа 2020, 04:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сложился некий пул завсегдатаев — победителей торгов, большая часть из которых зарегистрирована за рубежом.
Если верить официальным «гроссбухам», во время правления Сергея Фургала лес — аренда участков и продажа древесины — был поделен так: торги проводились 483 раза, иностранная компания тут всего одна, корейская STX, купившая лесных насаждений на 4 млн рублей. Но удивителен объем — 483 лота, тысячи и тысячи гектаров ушли с молотка с декабря 2018 года по июль 2020 года. Чем мог быть мотивирован такой успех, в чем, что называется, маржа?
Есть «костяк» фирм, которые становились победителями торгов по десять (!) и более раз. Видимо, просто случайность, когда выигрышные лоты достаются неким ООО и ИП с совершенно безликими названиями по нескольку раз. Любопытно, что подобная статистика не звучала широко в СМИ, это не приписывалось в заслуги Фургала как «спасение» региона. Все шло тихо, но масштабно.
Вот они, главные герои пользования лесными массивами края:
— ООО «СДС Логистик»;
— ООО «ДВКЦ»;
— ООО «Вымпел-проф»;
— ИП Сердюков Сергей Валерьевич;
— ИП Цыганов Василий Александрович;
— ООО «Ламбер трейд»;
— ООО «Лесное»;
— ООО «Буджак».
Эдакий костяк «надежных» лесных интересантов, делающих бизнес на древесине и признававшихся лучшими среди прочих десятки раз. Схема очень четкая — правительство региона имело постоянных клиентов. Любопытно, как некоему ООО надо вести бизнес, чтобы несколько раз выигрывать аукционы? На «шелковом пути» — свои, проверенные, безо всяких рыночных случайностей. Правительственный протекционизм в чистом виде, или как?
А золотой запас края удивительным образом доставался иностранцам и офшорам. Налоги и прочие платежи так или иначе оседали за рубежом. Лотов, то есть месторождений, где прописались иностранцы, немного, но все они в прямом смысле этого слова золотые и серебряные. Спецификации такие — золото из россыпных месторождений; рудное золото, медь и попутные компоненты; строительный камень (долериты); золото и серебро из коренных (рудных) месторождений. Ресурс — богаче и не придумаешь. Кому же все это было отдано на откуп от имени Хабаровского края?
Вот эти «герои»:
— ООО «Золото сервис плюс», учредители — граждане КНР Ван Сяоцзюнь (40%), Ван Хунсян (60%);
— ООО «Амур Золото», учредители — офшорная компания с ограниченной ответственностью «ЭЙЧСИ АЛЬЯНС МАЙНИНГ ГРУП ЛТД» (Кипр) и офшорная компания «ЛЕКСОР ГРУП С. А.» (Британские Виргинские острова);
— ООО «Золото Керби» с тремя офшорными компаниями в учредителях;
— ООО «Золото сервис» с тремя собственниками из КНР;
— ООО «Амур Минералс», единственный участник которого — АО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ», которая, в свою очередь, принадлежит Pyracanta Holdings Limited (Кипр) и офшорной компании «Тилиа холдингс лтл»;
— Exxon Neftegas Limited (Багамские острова) с представительством в Южно-Сахалинске;
— ООО «Светлое», единственный участник которого — АО «Полиметалл», которое, в свою очередь, принадлежит PMTL Holding Limited (Кипр).
Никто особо и не скрывает, что крайне ценные запасы России «осваивают» через офшоры Все происходит в результате торгов, конечно же, организованных правительством Хабаровского края.
И, надо сказать, что золотые жилы иностранцы доблестно тянули и под пристальным надзором команды Фургала. Вполне себе прибыльная работа в кооперации с иностранными агентами, так много и красиво пропагандируемое «развитие» местной экономики. Ну и — прибыль, хранящаяся в зарубежных банках.
Сергей Фургал делал все на благо жителей региона, да так усердно, что золотой дождь пролился где-то на Кипре. А ведь еще, например, был речной песок под Николаевском-на-Амуре, который добывают китайцы.
Еще раз — об этом не рассказывали по ТВ, не «размахивали» этими достижениями как набившей всем оскомину непроданной яхтой «Виктория». Уверенно и спокойно Родину по частям трелевали за границу. Конечно же, без какого-либо умысла. Просто — по заведенной традиции.