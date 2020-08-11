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Posted 11 августа 2020, 11:23

Published 11 августа 2020, 11:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Приморские дезинфекторы только за одни сутки обработали 12 тысяч квадратных метров

11 августа 2020, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
COVID-19
Специалисты краевого министерства ГО и ЧС ежедневно ведут обработку дезинфицирующими растворами в общественных местах и в транспорте. Только за одни сутки дезинфекторы прошли 12 тысяч квадратных метров в семи районах края.

С начала эпидемии COVID-19 в Приморье обработано более 6,5 тысячи объектов совокупной площадью более 2 миллионов квадратных метров. Применяются препараты, которые не вредят окружающей среде и здоровью людей и животных. Даже при использовании хлорсодержащих средств вредные вещества из них быстро выветриваются, производя моментальный обеззараживающий эффект — и далее поверхность остаётся безопасной.

В течение последних суток обработку провели в Хорольском, Ханкайском и Октябрьском округах, Дальнереченском, Ольгинском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе. Дезинфекцию проводят в парках и на детских площадках, в подъездах домов и на автобусных остановках, а также во дворах и на территориях детских образовательных учреждений.

Коронавирусная инфекция пока не хочет отступать из Приморья. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что за сутки выявили ещё 93 заболевших. Всего с начала эпидемии число заразившихся достигло 7890 человек, из них 94 человека скончались.

Губернатор Олег Кожемяко заявил, что главное условие для победы над опасным вирусом — соблюдение всеми предприятиями края и каждым человеком в отдельности санитарных мер: необходимо носить маски и выдерживать социальную дистанцию в полтора метра.

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#Новости#Общество#Эпидемии#COVID-19
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