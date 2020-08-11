Приморские дезинфекторы только за одни сутки обработали 12 тысяч квадратных метров

Posted 11 августа 2020, 11:23
Published 11 августа 2020, 11:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
С начала эпидемии COVID-19 в Приморье обработано более 6,5 тысячи объектов совокупной площадью более 2 миллионов квадратных метров. Применяются препараты, которые не вредят окружающей среде и здоровью людей и животных. Даже при использовании хлорсодержащих средств вредные вещества из них быстро выветриваются, производя моментальный обеззараживающий эффект — и далее поверхность остаётся безопасной.
В течение последних суток обработку провели в Хорольском, Ханкайском и Октябрьском округах, Дальнереченском, Ольгинском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе. Дезинфекцию проводят в парках и на детских площадках, в подъездах домов и на автобусных остановках, а также во дворах и на территориях детских образовательных учреждений.
Коронавирусная инфекция пока не хочет отступать из Приморья. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что за сутки выявили ещё 93 заболевших. Всего с начала эпидемии число заразившихся достигло 7890 человек, из них 94 человека скончались.
Губернатор Олег Кожемяко заявил, что главное условие для победы над опасным вирусом — соблюдение всеми предприятиями края и каждым человеком в отдельности санитарных мер: необходимо носить маски и выдерживать социальную дистанцию в полтора метра.