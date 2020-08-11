Приморские дезинфекторы только за одни сутки обработали 12 тысяч квадратных метров

С начала эпидемии COVID-19 в Приморье обработано более 6,5 тысячи объектов совокупной площадью более 2 миллионов квадратных метров. Применяются препараты, которые не вредят окружающей среде и здоровью людей и животных. Даже при использовании хлорсодержащих средств вредные вещества из них быстро выветриваются, производя моментальный обеззараживающий эффект — и далее поверхность остаётся безопасной.