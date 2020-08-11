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Posted 11 августа 2020, 15:13

Published 11 августа 2020, 15:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Публичный секс запрещён: нудисты из Владивостока побывали на сибирской натур-встрече

Публичный секс запрещён: нудисты из Владивостока побывали на сибирской натур-встрече

11 августа 2020, 15:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нудисты из Владивостока стали участниками необычного фестиваля. Приморцы побывали на сибирской натур-встрече.

Как пишет издание «НДН.инфо», под Новосибирском на Боровских островах прошло ежегодное мероприятие — сибирские натур-встречи (+18). Даже в 2020 году любители походить голенькими не испугались пандемии коронавируса и всё равно решили собраться. Программа может показаться довольно простой, даже обыденной, однако есть очень важное и обязательное условие — участники абсолютно раздеты.

В этом году фестиваль нудистов прошёл уже в 19 раз и принял рекордное количество желающих — 80 человек. Среди участников, как правило, сибиряки. Но есть и дальневосточники — нудисты из Владивостока (причём, уже во второй раз).

Представитель натуристического движения в Новосибирске Виктор Жук объяснил, что ничего пошлого и стыдного в их поведении нет. Просто они хотят стать чем-то единым с природой, стать свободным от правил социума.

«Будь голым когда можно и одетым когда нужно!», — таков девиз участников движения.

По большому счёту участником может стать любой желающий, но соблюдать дресс-код нужно обязательно (точнее — отсутствие одежды). Конечно есть исключения — можно прикрываться ночью, во время плохой погоды, при ожогах или походе в места, где принято быть одетыми.

«Правила поведения на СНВ соответствуют основным принципам натуризма. Дресс-код — полное отсутствие одежды (по погоде) за исключением головных уборов и обуви. Злоупотребление алкоголем, нецензурная брань, агрессивное поведение, публичный секс в лагере КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены», — гласят требования.

#Новости#Общество#Россия
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