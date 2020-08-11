Публичный секс запрещён: нудисты из Владивостока побывали на сибирской натур-встрече

Как пишет издание «НДН.инфо», под Новосибирском на Боровских островах прошло ежегодное мероприятие — сибирские натур-встречи (+18). Даже в 2020 году любители походить голенькими не испугались пандемии коронавируса и всё равно решили собраться. Программа может показаться довольно простой, даже обыденной, однако есть очень важное и обязательное условие — участники абсолютно раздеты.