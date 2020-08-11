Знаки зодиака, которые изменяют чаще всего

Posted 11 августа 2020, 13:40
Published 11 августа 2020, 13:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Рейтинг верности знаков зодиака
1. Раки. Самые верные из 12 знаков. Если эти люди любят по-настоящему — им в голову не придёт «пойти налево». Когда Раки находят свою судьбу, они прекращают любое общение, которое может поставить их отношения под угрозу. Рак отдаётся чувствам полностью, без остатка, да так что партнёр не всегда способен ответить тем же.
2. Скорпионы. Скорпионов часто считают агрессивными, безразличными эгоистами. Казалось бы, вот они-главные изменники, но нет. Скорпионы долго сближаются с партнёрами, присматриваются к ним. Если представители этого знака заподозрят неискренность в чувствах партнёра, измена дастся им легко. Но если чувства будут искренними, они никогда не изменят вам. Зеркальные отношения – как вы к скорпионам, так и они к вам.
3. Козероги. Любят планировать всё и вся. Если у этих людей возникают серьёзные отношения, они начинают планировать их на много лет вперёд и измена не входит в эти графики. К тому же козероги трудоголики. А когда работа кипит — не до измен.
4. Девы. Само совершенство. На протяжении многих лет Девы стараются создать свой идеальный образ. Идеальным должно быть всё: внешность, жизнь, партнёр и отношения. А интрижки на стороне не очень хорошо вписываются в этот образ.
5. Тельцы. Идут на измену редко — только в отсутствии интереса в существующих отношениях. Если отношения у Тельцов стабильны и их всё устраивает (особенно в интимном плане) они не станут изменять. Им просто будет лень.
6. Львы. Или временная верность. Это значит, что Львы не задумаются о «леваке» пока в отношениях любовь и взаимопонимание. Но если это пропадёт, они пустятся во все тяжкие. Львы в отношениях требуют большого внимания к себе и, к сожалению, не каждый готов предоставить его в таком объёме. Но кто сможет дать полную отдачу партнёру, тому Лев будет верен обязательно.
7. Рыбы. Рыбы любят полностью и без остатка. Ныряют в море чувств с головой. И вот в этой чувствительности скрывается проблема. Рыбы сильно зависят от ощущений. Они будут любить партнёра до беспамятства, которым сильно увлечены, но, если возникнет новый «интерес», с более сильным влечением, рыбы могут изменить, хотя потом будут также сильно корить себя.
8. Весы. Измены этого знака взвешены, как и все их действия. Происходят они крайне редко, но, если происходят, нужно искать причину в себе самом. Хотя можно и не искать. Если Весы изменяют, они, как правило, всегда объяснят почему это произошло, и дадут разъяснения ситуации, с которыми трудно спорить.
9. Овны. Идут на поводу у своих чувств и эмоциональных порывов. Измены Овнов происходят неожиданно — просто понравился человек и понеслось. Но и отношениями представители этого знака дорожат, поэтому будут скрывать измену либо до победного конца, либо до тех пор, пока их не прижмут к стенке, тыча доказательством в лицо. В отношениях с этим знаком важно постоянно «подпитывать» их эмоции, иначе они будут искать их на стороне.
10. Близнецы. Бронза по изменам. О том, что Близнецы — изменники известно давно, но представители этого знака отлично шифруются, поэтому уличить их в измене получается редко. Изменяют Близнецы по собственному желанию: иногда в поисках новых ощущений, иногда просто от скуки. Их позиция: сегодня любишь одних, завтра других, так что же теперь всем хранить верность? Строить длительные отношения с этим знаком сложно.
11. Стрельцы. Добрые люди, которые стремятся поделиться добротой со всем миром. Очень любят своё личное пространство и часто случается, что им становится тесно в отношениях. Поэтому они идут к другим, чтобы просто взглянуть на другую жизнь. Тщательно скрывают свои «походы» и сделают всё чтобы измена осталась незамеченной.
12. Водолеи. Лидер рейтинга на неверность. Лучшие изменщики. Если Водолей почувствует ограничения в отношениях, он постарается избавиться от них любыми способами: ссорами, скандалами, криками и изменами. Люди этого знака любят эксперименты и ненавидят всё обычное. Поэтому партнёр на всю жизнь часто не для них. Но даже зная об этих особенностях, если стараться сдерживать порывы Водолеев, они будут изменять и делать «пакости» на зло.