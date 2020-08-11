Знаки зодиака, которые изменяют чаще всего

6. Львы. Или временная верность. Это значит, что Львы не задумаются о «леваке» пока в отношениях любовь и взаимопонимание. Но если это пропадёт, они пустятся во все тяжкие. Львы в отношениях требуют большого внимания к себе и, к сожалению, не каждый готов предоставить его в таком объёме. Но кто сможет дать полную отдачу партнёру, тому Лев будет верен обязательно.