Более 500 миллионов рублей направят власти Камчатки на модернизацию больниц

Posted 12 августа 2020, 05:56
Published 12 августа 2020, 05:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Планируется, что уже к октябре в Петропавловске- Камчатском благоустроят территорию возле самой большой поликлиники города, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Одну из крупнейших поликлиник Камчатки — поликлинику № 1 Петропавловска-Камчатского, обслуживающую порядка 40 тысяч человек, в ближайшие месяцы основательно благоустроят. Главный врач Петропавловской поликлиники № 1 Людмила Кравченко сообщила, что это далеко не все планы.
«Подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование, освещение территории, озеленение и ремонт главного входа вместе с козырьком. Будет обустроена зона комфортного пребывания посетителей, а также полностью обновится крыльцо и пандус. Работы планируется завершить к октябрю», — отметила Людмила Кравченко. Кроме того, будут отремонтированы пожарные выходы и главное крыльцо здания поликлиники, которое было построено еще в 1969 году. Также в планах медиков капитальный ремонт здания и приобретение новейшего медицинского оборудования.
Напомним, что медучреждения Камчатского края готовятся к переходу на плановый режим приема пациентов. Соответствующее распоряжение издал врио главы региона Владимир Солодов. Параллельно больницы и поликлиники ремонтируют и оснащают новым медицинским оборудованием. На эти цели на Камчатке направлено 500 млн. рублей, полученных регионом в рамках Единой субсидии из федерального бюджета.
Переход на плановый режим работы медицинских учреждений Камчатки стал возможен, благодаря успешной работе медиков по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было выявлено 15 новых случаев заболевания, еще 32 жителя Камчатки победили болезнь. В специализированных госпиталях находятся 188 человека, у 88 из них диагностирована пневмония, вызванная COVID-19. Коечный фонд региона по-прежнему составляет 576 единиц, из которых свободны 385.