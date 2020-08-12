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Posted 12 августа 2020, 05:56

Published 12 августа 2020, 05:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Более 500 миллионов рублей направят власти Камчатки на модернизацию больниц

Более 500 миллионов рублей направят власти Камчатки на модернизацию больниц

12 августа 2020, 05:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Власти Камчатского края направят более 500 миллионов рублей на ремонт и обновление оборудования поликлиник и больниц. Эти деньги регион получил в рамках «единой дальневосточной субсидии».

Планируется, что уже к октябре в Петропавловске- Камчатском благоустроят территорию возле самой большой поликлиники города, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Одну из крупнейших поликлиник Камчатки — поликлинику № 1 Петропавловска-Камчатского, обслуживающую порядка 40 тысяч человек, в ближайшие месяцы основательно благоустроят. Главный врач Петропавловской поликлиники № 1 Людмила Кравченко сообщила, что это далеко не все планы.

«Подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование, освещение территории, озеленение и ремонт главного входа вместе с козырьком. Будет обустроена зона комфортного пребывания посетителей, а также полностью обновится крыльцо и пандус. Работы планируется завершить к октябрю», — отметила Людмила Кравченко. Кроме того, будут отремонтированы пожарные выходы и главное крыльцо здания поликлиники, которое было построено еще в 1969 году. Также в планах медиков капитальный ремонт здания и приобретение новейшего медицинского оборудования.

Напомним, что медучреждения Камчатского края готовятся к переходу на плановый режим приема пациентов. Соответствующее распоряжение издал врио главы региона Владимир Солодов. Параллельно больницы и поликлиники ремонтируют и оснащают новым медицинским оборудованием. На эти цели на Камчатке направлено 500 млн. рублей, полученных регионом в рамках Единой субсидии из федерального бюджета.

Переход на плановый режим работы медицинских учреждений Камчатки стал возможен, благодаря успешной работе медиков по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было выявлено 15 новых случаев заболевания, еще 32 жителя Камчатки победили болезнь. В специализированных госпиталях находятся 188 человека, у 88 из них диагностирована пневмония, вызванная COVID-19. Коечный фонд региона по-прежнему составляет 576 единиц, из которых свободны 385.

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#Новости#Общество#Камчатский край#COVID-19#Здоровье#Модернизация
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