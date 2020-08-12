Более 500 миллионов рублей направят власти Камчатки на модернизацию больниц

«Подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование, освещение территории, озеленение и ремонт главного входа вместе с козырьком. Будет обустроена зона комфортного пребывания посетителей, а также полностью обновится крыльцо и пандус. Работы планируется завершить к октябрю», — отметила Людмила Кравченко. Кроме того, будут отремонтированы пожарные выходы и главное крыльцо здания поликлиники, которое было построено еще в 1969 году. Также в планах медиков капитальный ремонт здания и приобретение новейшего медицинского оборудования.