МЧС вынесло экстренное предупреждение для приморцев

Posted 12 августа 2020, 07:32
Published 12 августа 2020, 07:32
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В краевом МЧС подчеркнули, что особенно активно фронтальные разделы проявят себя на юге и юго-востоке края. Циклон коснётся следующих территорий: Владивостокский, Артёмовский, Находкинский, Дальнегорский, Партизанский городские округа, городской округ Большой Камень, городской округ ЗАТО Фокино, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский муниципальные районы.
Основной удар стихии придётся ночью 14 августа. В это время ожидаются сильные дожди — от 20 до 40 мм в течение 12 часов.
В центре и на западе края выпадут осадки в размере от 20 до 25 мм. В отдельных районах Приморья возможны грозы и порывистый ветер до 20 м/с.
Уровень воды в реках в это время поднимется на 40-60 мм, возможны подтопления дорог и сельскохозяйственных угодий.
МЧС прогнозирует в это время увеличение числа ДТП на трассах, трудности в работе транспорта. Возможны ограничения проезда на отдельных участках дорог — из-за подтоплений, размыва проезжей части и подмыва мостовых опор.
Также возможны аварии на ЛЭП, связанные с их повреждениями, а также обрывы проводов.
Существует вероятность падения деревьев на автомобили и ЛЭП из-за ветра — последнее влечет за собой аварийные отключения электричества. Особую опасность представляет собой возможность обрушения рекламных конструкций.
Спасатели рекомендуют приморцам не покидать территорию населенных пунктов, отложить в эти дни запланированные походы, охоту и рыбалку. Также строго не рекомендуется выходить в море на маломерных судах или купаться в нём.
О всех происшествиях сотрудники МЧС просят сообщать по телефонам: 101 и 112.