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Posted 12 августа 2020, 06:22

Published 12 августа 2020, 06:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Мэрию Якутска ждет очередное уголовное дело

Мэрию Якутска ждет очередное уголовное дело

12 августа 2020, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Городская прокуратура Якутска провела проверку выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по результатам которой возбуждено уголовное дело.

Проверка помогла установить, что в 2019 году между муниципальным казенным учреждением «Главстрой» Якутска и коммерческой строительной организацией был заключен контракт на выполнение работ по строительству в городе автодорожных мостов в микрорайонах Северный и Марха. Сумма контракта составила более 98 миллионов рублей.

В декабре 2019 года стороны подписали акты о приемке выполненных работ, справки об их стоимости, на основании которых денежные средства по контракту были перечислены подрядчику в полном объеме. Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, работы по строительству моста в микрорайоне Северный, оцененные контрактом на сумму более 47 миллионов рублей, были выполнены не в полном объеме.

«Строительство моста по настоящее время не завершено, что нарушает права жителей города на обеспечение комфортными дорожными условиями, транспортную доступность», — отметили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что это не первое громкое дело, в котором фигурируют чиновники Окружной администрации Якутска. Один из заместителей мэра столицы Якутии Сарданы Авксентьевой месяц назад уже получил реальный срок лишения свободы за злоупотребления служебным положением. Бывший первый заместитель градоначальнциы был вынужден покинуть городскую администрацию по представлению прокуратуры из-за несоответствия его квалификации требованиям муниципальной службы, установленным законодательством.

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