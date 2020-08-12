Мэрию Якутска ждет очередное уголовное дело

В декабре 2019 года стороны подписали акты о приемке выполненных работ, справки об их стоимости, на основании которых денежные средства по контракту были перечислены подрядчику в полном объеме. Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, работы по строительству моста в микрорайоне Северный, оцененные контрактом на сумму более 47 миллионов рублей, были выполнены не в полном объеме.