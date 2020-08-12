Снять бремя кварплаты: часть приморских семей получит компенсациию на жилье

Posted 12 августа 2020, 05:06
Published 12 августа 2020, 05:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Все это осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Изменения в закон о компенсации расходов на жилье лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, внесены в марте 2020 года. Как уточнили специалисты Министерства труда и социальной политики края, круг лиц, имеющих право компенсировать расходы на проживание во время прохождения необходимых медицинских процедур, теперь заметно расширился.
«С этого года такую возможность получили родители (опекуны), выезжающие с детьми на консультацию, обследование или лечение в приморские города и за пределы края. Кроме того, можно рассчитывать на компенсацию жилья, отправляясь с ребенком на реабилитацию после высокотехнологичной операции», — подчеркнули в минтруда Приморья, добавив, что по ранее действующему закону краевой бюджет компенсировал расходы за жилье только гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью. В большинстве своем, это взрослые люди.
Как стало известно агентству «ВостокМедиа», ежегодно на обследование или лечение в медицинских учреждениях Приморья ложатся, в среднем, 550 детей. Еще около 900 юных приморцев выезжают за получением высокотехнологичной медпомощи в другие регионы России.
Чтобы получить компенсацию, достаточно обратиться в МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, договор найма, документ, подтверждающий оплату за жилье. Кроме того, необходимы документы по медицинским услугам: направление, подтверждение получения гемодиализа, документ, подтверждающий получение медицинской помощи в условиях дневного стационара за пределами края, копию справки об инвалидности.