Снять бремя кварплаты: часть приморских семей получит компенсациию на жилье

«С этого года такую возможность получили родители (опекуны), выезжающие с детьми на консультацию, обследование или лечение в приморские города и за пределы края. Кроме того, можно рассчитывать на компенсацию жилья, отправляясь с ребенком на реабилитацию после высокотехнологичной операции», — подчеркнули в минтруда Приморья, добавив, что по ранее действующему закону краевой бюджет компенсировал расходы за жилье только гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью. В большинстве своем, это взрослые люди.