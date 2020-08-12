vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа 2020, 05:06

Published 12 августа 2020, 05:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Снять бремя кварплаты: часть приморских семей получит компенсациию на жилье

Снять бремя кварплаты: часть приморских семей получит компенсациию на жилье

12 августа 2020, 05:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приморские семьи с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, получат компенсацию за найм жилья. На эти цели в бюджете края запланировано около 9,6 миллиона рублей. Также, до 15 тысяч рублей можно получить при прохождении обследования или лечения ребенка на территории Приморья или в другом регионе России.

Все это осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Изменения в закон о компенсации расходов на жилье лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, внесены в марте 2020 года. Как уточнили специалисты Министерства труда и социальной политики края, круг лиц, имеющих право компенсировать расходы на проживание во время прохождения необходимых медицинских процедур, теперь заметно расширился.

«С этого года такую возможность получили родители (опекуны), выезжающие с детьми на консультацию, обследование или лечение в приморские города и за пределы края. Кроме того, можно рассчитывать на компенсацию жилья, отправляясь с ребенком на реабилитацию после высокотехнологичной операции», — подчеркнули в минтруда Приморья, добавив, что по ранее действующему закону краевой бюджет компенсировал расходы за жилье только гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью. В большинстве своем, это взрослые люди.

Как стало известно агентству «ВостокМедиа», ежегодно на обследование или лечение в медицинских учреждениях Приморья ложатся, в среднем, 550 детей. Еще около 900 юных приморцев выезжают за получением высокотехнологичной медпомощи в другие регионы России.

Чтобы получить компенсацию, достаточно обратиться в МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, договор найма, документ, подтверждающий оплату за жилье. Кроме того, необходимы документы по медицинским услугам: направление, подтверждение получения гемодиализа, документ, подтверждающий получение медицинской помощи в условиях дневного стационара за пределами края, копию справки об инвалидности.

Материалы по теме
Ежемесячная выплата многодетным в Приморье составляет более 14 тысяч рублейПриморским школьникам из многодетных семей выделят 22 миллиона«А еще дети у вас будут?»: какие меры оказываются Приморским многодетным семьям?
#Новости#Общество#Многодетные семьи#Квартиры#Компенсации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика