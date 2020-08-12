Собираясь отдохнуть в Приморье, туристы могут проверить турбазу на благонадёжность

Posted 12 августа 2020, 01:24
Published 12 августа 2020, 01:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В ходе недавней пресс-конференции глава агентства по туризму Владимир Щур призвал туристов, планирующих отдых у моря, предварительно сверяться с реестрами добросовестных и недобросовестных представителей индустрии гостеприимства. Краевая комиссия проводит еженедельный мониторинг средств размещения, инспектируя соблюдение санитарных требований, вызванных опасностью распространения коронавируса. Это наличие справок об отсутствии инфекции у персонала, журнал термометрии, антисептики, маски и перчатки. Запрещена работа бассейнов при турбазах — на это комиссия обращает особое внимание.
— На сегодня у нас поступило 567 уведомлений о том, что объекты готовы приступить к работе, хотя в реальности мы видим, что открывшихся баз и гостиниц гораздо больше — и наши проверки призваны выявлять нарушения. В том числе, многие граждане сдают свои жилища туристам. Наша задача — не задавить это явление, а вывести его в правовое поле: такие люди должны быть зарегистрированы, как минимум, в качестве самозанятых и платить налоги, — подчеркнул Владимир Щур.
Глава агентства по туризму рассказал, что проверку прошли уже 248 объектов в трёх самых популярных среди туристов муниципалитетах — Владивостоке, Находке и Хасанском районе. На этой неделе комиссия направилась в Партизанский район. Турбазы стараются устранять мелкие замечания, и всё-таки 58 протоколов об административных правонарушениях были составлены, а по 39 объектам сведения отправлены в Роспотребнадзор для принятия дальнейших решений.
Эту работу комиссии ведут в целях обеспечения безопасности туристов и в рамках государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020–2027 годы.