Собираясь отдохнуть в Приморье, туристы могут проверить турбазу на благонадёжность

— На сегодня у нас поступило 567 уведомлений о том, что объекты готовы приступить к работе, хотя в реальности мы видим, что открывшихся баз и гостиниц гораздо больше — и наши проверки призваны выявлять нарушения. В том числе, многие граждане сдают свои жилища туристам. Наша задача — не задавить это явление, а вывести его в правовое поле: такие люди должны быть зарегистрированы, как минимум, в качестве самозанятых и платить налоги, — подчеркнул Владимир Щур.