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Posted 12 августа 2020, 01:24

Published 12 августа 2020, 01:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Собираясь отдохнуть в Приморье, туристы могут проверить турбазу на благонадёжность

12 августа 2020, 01:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Туристы
Август — «высокий» сезон для пляжных приморских турбаз. С 15 июля базы отдыха стали открываться, однако чтобы принять туристов, каждая из них должна пройти проверку краевой комиссии. На сайте регионального агентства по туризму опубликованы реестры баз, допущенных и не допущенных к возобновлению деятельности.

В ходе недавней пресс-конференции глава агентства по туризму Владимир Щур призвал туристов, планирующих отдых у моря, предварительно сверяться с реестрами добросовестных и недобросовестных представителей индустрии гостеприимства. Краевая комиссия проводит еженедельный мониторинг средств размещения, инспектируя соблюдение санитарных требований, вызванных опасностью распространения коронавируса. Это наличие справок об отсутствии инфекции у персонала, журнал термометрии, антисептики, маски и перчатки. Запрещена работа бассейнов при турбазах — на это комиссия обращает особое внимание.

— На сегодня у нас поступило 567 уведомлений о том, что объекты готовы приступить к работе, хотя в реальности мы видим, что открывшихся баз и гостиниц гораздо больше — и наши проверки призваны выявлять нарушения. В том числе, многие граждане сдают свои жилища туристам. Наша задача — не задавить это явление, а вывести его в правовое поле: такие люди должны быть зарегистрированы, как минимум, в качестве самозанятых и платить налоги, — подчеркнул Владимир Щур.

Глава агентства по туризму рассказал, что проверку прошли уже 248 объектов в трёх самых популярных среди туристов муниципалитетах — Владивостоке, Находке и Хасанском районе. На этой неделе комиссия направилась в Партизанский район. Турбазы стараются устранять мелкие замечания, и всё-таки 58 протоколов об административных правонарушениях были составлены, а по 39 объектам сведения отправлены в Роспотребнадзор для принятия дальнейших решений.

Эту работу комиссии ведут в целях обеспечения безопасности туристов и в рамках государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Проверка#Туристы#База отдыха
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