Режим самоизоляции на Камчатке продлен до 23 августа

Posted 13 августа 2020, 08:35
Published 13 августа 2020, 08:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Однако благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, продолжается плановое снятие ограничений, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Уже разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют кальянные и фуд-корты, расположенные в торгово-развлекательных и торговых центрах. Общепит сможет работать, если расстояние между столами составляет не меньше 1,5 метров. Кроме того, одновременно находится в помещении может вдвое меньше посетителей, чем в обычное время. И еще одно важное условие: обязательная обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами.
Вместе с тем часть ограничений по-прежнему сохраняется.
До 16 августа стоматологические клинки полуострова принимают только при острой боли и в случаях, требующих оказания экстренной или неотложной форме. В регионе также запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, развлекательных центров, досуговых заведений, массажных салонов и соляриев.
Жителям Камчатки напоминают об обязанности соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В общественных местах и транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, в постановлении врио главы Камчатского края говорится, что все граждане России, прибывшие в РФ международными рейсами и прилетевшие в регион, должны в течение трех суток пройти тест методом ПЦР на COVID-19. Полученные результаты вносятся на портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Это требование не распространяется на тех, кто прибыл из других регионов, и имеет результат анализа. Если же граждане не имеют результатов тестов, то они обязаны пройти 14-дневный карантин.