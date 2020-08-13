Режим самоизоляции на Камчатке продлен до 23 августа

Жителям Камчатки напоминают об обязанности соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В общественных местах и транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, в постановлении врио главы Камчатского края говорится, что все граждане России, прибывшие в РФ международными рейсами и прилетевшие в регион, должны в течение трех суток пройти тест методом ПЦР на COVID-19. Полученные результаты вносятся на портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Это требование не распространяется на тех, кто прибыл из других регионов, и имеет результат анализа. Если же граждане не имеют результатов тестов, то они обязаны пройти 14-дневный карантин.