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Posted 13 августа 2020, 08:35

Published 13 августа 2020, 08:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Режим самоизоляции на Камчатке продлен до 23 августа

Режим самоизоляции на Камчатке продлен до 23 августа

13 августа 2020, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Действие режима самоизоляции на Камчатке продлено до 23 августа, сообщает пресс-служба правительства края. Соответствующее постановление № 140 от 12 августа 2020, подписано врио губернатора края Владимиром Солодовым.

Однако благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, продолжается плановое снятие ограничений, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Уже разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют кальянные и фуд-корты, расположенные в торгово-развлекательных и торговых центрах. Общепит сможет работать, если расстояние между столами составляет не меньше 1,5 метров. Кроме того, одновременно находится в помещении может вдвое меньше посетителей, чем в обычное время. И еще одно важное условие: обязательная обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами.

Вместе с тем часть ограничений по-прежнему сохраняется.

До 16 августа стоматологические клинки полуострова принимают только при острой боли и в случаях, требующих оказания экстренной или неотложной форме. В регионе также запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, развлекательных центров, досуговых заведений, массажных салонов и соляриев.

Жителям Камчатки напоминают об обязанности соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В общественных местах и транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, в постановлении врио главы Камчатского края говорится, что все граждане России, прибывшие в РФ международными рейсами и прилетевшие в регион, должны в течение трех суток пройти тест методом ПЦР на COVID-19. Полученные результаты вносятся на портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Это требование не распространяется на тех, кто прибыл из других регионов, и имеет результат анализа. Если же граждане не имеют результатов тестов, то они обязаны пройти 14-дневный карантин.

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#Новости#Общество#Камчатский край#Камчатка#COVID-19
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