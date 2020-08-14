В Приморье возобновят работу кинотеатры

Posted 14 августа 2020, 11:49
Published 14 августа 2020, 11:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Олег Кожемяко предупредил что проверки начнутся с началом следующей рабочей недели.
«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом „социальной дистанции“», — отметил Губернатор.
После прохождения проверок, кинотеатры внесут в реестр и, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, предприятия смогут начать работу.
Режим повышенной готовности продлён в Приморье до 28 августа. Всем гражданам следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
С 14 августа в крае разрешили возобновить проведение культурных мероприятий и экскурсий групп до 40 человек.