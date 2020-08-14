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Posted 14 августа 2020, 11:49

Published 14 августа 2020, 11:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье возобновят работу кинотеатры

В Приморье возобновят работу кинотеатры

14 августа 2020, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
После долгого перерыва в Приморском крае вновь заработают кинотеатры. Для начала работы всем кинозалам необходимо пройти проверки на соблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба правительства региона.

Олег Кожемяко предупредил что проверки начнутся с началом следующей рабочей недели.

«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом „социальной дистанции“», — отметил Губернатор.

После прохождения проверок, кинотеатры внесут в реестр и, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, предприятия смогут начать работу.

Режим повышенной готовности продлён в Приморье до 28 августа. Всем гражданам следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

С 14 августа в крае разрешили возобновить проведение культурных мероприятий и экскурсий групп до 40 человек.

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#Новости#Общество#Владивосток#Кино#COVID-19#Кинотеатр
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