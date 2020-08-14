В Приморье возобновят работу кинотеатры

«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом „социальной дистанции“», — отметил Губернатор.