Более 100 домов Владивостока останутся без горячей воды с 17 августа

Энергетики напоминают, что гидравлические испытания — необходимый этап подготовки к прохождению отопительного сезона. Во время этих работ магистральные сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.