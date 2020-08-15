Вместо денег — тюрьма: житель Владивостока «попался» на закладке

Posted 15 августа 2020, 05:15
Published 15 августа 2020, 05:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства остановили мужчину, который вызвал у них подозрение. В этот же момент молодой человек попытался «скинуть» сверток.
«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование.
Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой около грамма», — говорится в сообщении.
Оказалось, что 26-летний житель Владивостока хотел подзаработать таким образом. В Интернете он узнал местонахождение тайника, забрал сверток и отправился в поселок Трудовое.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)».
Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.