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Posted 15 августа 2020, 05:15

Published 15 августа 2020, 05:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Вместо денег — тюрьма: житель Владивостока «попался» на закладке

Вместо денег — тюрьма: житель Владивостока «попался» на закладке

15 августа 2020, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Преступление
Попытка заработать денег может стоить жителю Владивостока 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали полицейские как раз в момент, когда он шел на «закладку». Увидев патрульных, житель столицы Дальнего Востока попытался избавиться от свертка.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства остановили мужчину, который вызвал у них подозрение. В этот же момент молодой человек попытался «скинуть» сверток.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой около грамма», — говорится в сообщении.

Оказалось, что 26-летний житель Владивостока хотел подзаработать таким образом. В Интернете он узнал местонахождение тайника, забрал сверток и отправился в поселок Трудовое.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)».

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Новости#Распространение наркотиков#Преступление
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