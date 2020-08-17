Акции вверх: Владимир Солодов вновь растёт на губернаторской бирже

Posted 17 августа 2020, 06:50
Published 17 августа 2020, 06:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По мнению политолога Павла Наливайко, рост позиций Владимира Солодова во всевозможных региональных рейтингах является отражение происходящих изменений в регионе.
«Рост позиций Солодова в таких авторитетных экспертных рейтингах как «Биржа Губернатора» — закономерный процесс. За последние несколько месяцев Камчатский край буквально избавился от статуса периферийного региона и ворвался федеральную повестку.
Интерес наблюдателей вызывают разные аспекты. Например, повышенное внимание федерального центра. Только за минувшую неделю глава региона успел пообщаться и с президентом, и с председателем правительства. При этом данные встречи были максимально насыщенными и полезными для региона с практической точки зрения. Даже у местного сообщества не складывается впечатление, что Камчатка где-то далеко и обделена вниманием руководства страны.
Ещё одним немаловажным аспектом является ход избирательной кампании, где команда Солодова использует разные технологические «фишки», которые автоматически приковывают внимание экспертного сообщества. Например. Многие обратили внимание на создание Центра развития Камчатки как площадки эффективной коммуникации с населением и элитами. Данный кейс позволил по-новому посмотреть на возможности «обратной связи» между властью и обществом, расширив её до более эффективного формата».
Эксперт также отмечает, что инструментарий используется для решения реальных проблем, понимание о которых было довольно оперативно получено непосредственно от жителей региона.
«Зачастую перед выборами кандидаты склоны плодить симулякры, которые гибнут практически сразу после дня голосования. В случае с Камчаткой ситуация развивается несколько иначе. Первые шаги Владимира Солодова больше похожи на конкретную реакцию на ожидания людей, которые давно хотели быть услышанными. Человек, который всего несколько месяцев руководит регионом дал жителям ту самую общую идею, о которой они просили многие годы. По большому счёту, то, что сейчас происходит на Камчатке является наглядным примером того, как нивелируется отдалённость субъекта от центра при пассионарном руководителе», — резюмирует эксперт.
Напомним, Владимир Солодов был назначен на должность врио губернатора Камчатки 3 апреля.