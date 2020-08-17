vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2020, 06:50

Published 17 августа 2020, 06:50

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Акции вверх: Владимир Солодов вновь растёт на губернаторской бирже

Акции вверх: Владимир Солодов вновь растёт на губернаторской бирже

17 августа 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По итогам первой половины августа Владимир Солодов вошел в ТОП губернаторов, чьи «акции» идут вверх. Постоянный анализ эффективности работы главы того или иного региона проводит телеграмм-канал Полит Брокер в своём исследовании «Биржа губернаторов».

По мнению политолога Павла Наливайко, рост позиций Владимира Солодова во всевозможных региональных рейтингах является отражение происходящих изменений в регионе.

«Рост позиций Солодова в таких авторитетных экспертных рейтингах как «Биржа Губернатора» — закономерный процесс. За последние несколько месяцев Камчатский край буквально избавился от статуса периферийного региона и ворвался федеральную повестку.

Интерес наблюдателей вызывают разные аспекты. Например, повышенное внимание федерального центра. Только за минувшую неделю глава региона успел пообщаться и с президентом, и с председателем правительства. При этом данные встречи были максимально насыщенными и полезными для региона с практической точки зрения. Даже у местного сообщества не складывается впечатление, что Камчатка где-то далеко и обделена вниманием руководства страны.

Ещё одним немаловажным аспектом является ход избирательной кампании, где команда Солодова использует разные технологические «фишки», которые автоматически приковывают внимание экспертного сообщества. Например. Многие обратили внимание на создание Центра развития Камчатки как площадки эффективной коммуникации с населением и элитами. Данный кейс позволил по-новому посмотреть на возможности «обратной связи» между властью и обществом, расширив её до более эффективного формата».

Эксперт также отмечает, что инструментарий используется для решения реальных проблем, понимание о которых было довольно оперативно получено непосредственно от жителей региона.

«Зачастую перед выборами кандидаты склоны плодить симулякры, которые гибнут практически сразу после дня голосования. В случае с Камчаткой ситуация развивается несколько иначе. Первые шаги Владимира Солодова больше похожи на конкретную реакцию на ожидания людей, которые давно хотели быть услышанными. Человек, который всего несколько месяцев руководит регионом дал жителям ту самую общую идею, о которой они просили многие годы. По большому счёту, то, что сейчас происходит на Камчатке является наглядным примером того, как нивелируется отдалённость субъекта от центра при пассионарном руководителе», — резюмирует эксперт.

Напомним, Владимир Солодов был назначен на должность врио губернатора Камчатки 3 апреля.

Материалы по теме
Сто дней от приказа: Владимир Солодов прошел очередной рубежКандидатуру будущего сенатора от Камчатки Владимир Солодов пока не озвучилВладимир Солодов намерен преобразить столицу Камчатского края
#Новости#Общество#Камчатский край#Камчатка#Рейтинг#Акции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика