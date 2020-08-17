Акции вверх: Владимир Солодов вновь растёт на губернаторской бирже

«Зачастую перед выборами кандидаты склоны плодить симулякры, которые гибнут практически сразу после дня голосования. В случае с Камчаткой ситуация развивается несколько иначе. Первые шаги Владимира Солодова больше похожи на конкретную реакцию на ожидания людей, которые давно хотели быть услышанными. Человек, который всего несколько месяцев руководит регионом дал жителям ту самую общую идею, о которой они просили многие годы. По большому счёту, то, что сейчас происходит на Камчатке является наглядным примером того, как нивелируется отдалённость субъекта от центра при пассионарном руководителе», — резюмирует эксперт.