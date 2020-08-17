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Posted 17 августа 2020, 13:14

Published 17 августа 2020, 13:14

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Экологичная энергетика»: в Приморье установят ветровые электростанции

«Экологичная энергетика»: в Приморье установят ветровые электростанции

17 августа 2020, 13:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Экология
Власти Приморья планируют установить пять ветровых турбин в посёлках Терней и Светлая, чтобы обеспечить жителей поселений дополнительными источниками электроэнергии, сообщает краевая пресс-служба.

Ветровые станции установят «Примтеплоэнерго», региональное агентство газоснабжения и энергетики, Инвестиционное агентство Приморского края. Сейчас идёт разработка проекта.

«В Тернее и Светлой Тернейского района планируется строительство пяти ветротурбин мощностью один мегаватт каждая для обеспечения жителей альтернативным электроснабжением в дополнение к функционирующим дизельным электростанциям», — рассказал генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго», Анатолий Попов.

Турбины, по словам Попова, будут самыми современными — они будут вырабатывать большое количество электричества и сохранять напряжение в сети, несмотря на силу ветра.

Ветровые электростанции хороши и с точки зрения экологии. Их установка позволит снизить использование мазут в энергообеспечении севера региона. Работают турбины бесшумно, а их установка окупится в течение 6 лет.

В приморском правительстве отметили, что кроме Тернея и Светлой, власти рассматривают ещё несколько районов для установки в них источников альтернативной энергетики.

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#Новости#Общество#Владивосток#Экология#Терней#Энергетика
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