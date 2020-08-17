«Экологичная энергетика»: в Приморье установят ветровые электростанции

Posted 17 августа 2020, 13:14
Published 17 августа 2020, 13:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ветровые станции установят «Примтеплоэнерго», региональное агентство газоснабжения и энергетики, Инвестиционное агентство Приморского края. Сейчас идёт разработка проекта.
«В Тернее и Светлой Тернейского района планируется строительство пяти ветротурбин мощностью один мегаватт каждая для обеспечения жителей альтернативным электроснабжением в дополнение к функционирующим дизельным электростанциям», — рассказал генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго», Анатолий Попов.
Турбины, по словам Попова, будут самыми современными — они будут вырабатывать большое количество электричества и сохранять напряжение в сети, несмотря на силу ветра.
Ветровые электростанции хороши и с точки зрения экологии. Их установка позволит снизить использование мазут в энергообеспечении севера региона. Работают турбины бесшумно, а их установка окупится в течение 6 лет.
В приморском правительстве отметили, что кроме Тернея и Светлой, власти рассматривают ещё несколько районов для установки в них источников альтернативной энергетики.