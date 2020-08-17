В Приморье зафиксировали немало случаев, когда COVID-19 в дом принесли дети

Министр рассказала, что в определённый период заболевшими коронавирусом детьми были заняты все койки в двух медучреждениях, переориентированных на лечение этого недуга. Сейчас ситуация стабилизируется, но важно помнить о сохранении опасности заражения. Среди детей выявляется наибольшее количество бессимптомных и лёгких форм COVID-19, которые ничем не отличаются внешне от банальной ОРВИ и не вызывают беспокойства у окружающих. При этом ребёнок запросто может заразить родителей и пожилых домочадцев более тяжёлой формой заболевания.