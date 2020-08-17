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Posted 17 августа 2020, 08:17

Published 17 августа 2020, 08:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В Приморье зафиксировали немало случаев, когда COVID-19 в дом принесли дети

17 августа 2020, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
COVID-19
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что, по данным статистики, зачастую разносчиками коронавирусной инфекции становятся дети. Одновременно она опровергла миф о том, что детям COVID-19 не наносит большого вреда — среди заболевших несовершеннолетних были случаи средней степени тяжести.

Министр рассказала, что в определённый период заболевшими коронавирусом детьми были заняты все койки в двух медучреждениях, переориентированных на лечение этого недуга. Сейчас ситуация стабилизируется, но важно помнить о сохранении опасности заражения. Среди детей выявляется наибольшее количество бессимптомных и лёгких форм COVID-19, которые ничем не отличаются внешне от банальной ОРВИ и не вызывают беспокойства у окружающих. При этом ребёнок запросто может заразить родителей и пожилых домочадцев более тяжёлой формой заболевания.

Министр здравоохранения края добавила, что дети являются активными распространителями инфекции. В Приморье было зафиксировано много «домашних» очагов распространения инфекции, в которых первым заболевшим является ребенок, а затем заражались все взрослые, порой с очень серьезными последствиями для здоровья.

Куратор краевого здравоохранения призвала родителей внимательнее относиться к состоянию здоровья детей и при малейших подозрениях вызывать врача. Также она ещё раз напомнила о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, особенно в случае, если рядом кто-то чихает или кашляет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что за последние сутки в Приморье зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а с начала эпидемии — 8438. Число умерших от коронавируса и его последствий с начала пандемии в Приморском крае составляет 98 человек.

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#Новости#Общество#COVID-19
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