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Posted 17 августа 2020, 15:57

Published 17 августа 2020, 15:57

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Вручение «медийного Оскара» состоится 27 августа

Вручение «медийного Оскара» состоится 27 августа

17 августа 2020, 15:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России 27 августа пройдет 20-е награждение лучших представителей медиасообщества. Первая премия «Медиа-менеджер России» была вручена в 2001 году, а сейчас она по праву считается «медийным Оскаром».

По сообщению издания newizv.ru, в разное время лауреатами национальной премии были Федор Бондарчук, Алексей Гореславский, Александр Гафин, Владимир Сунгоркин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Алешковский, Николай Картозия, Сергей Минаев, Маргарита Симоньян, Наталья Синдеева, а также многие другие представители медиасообщества.

Ее организаторами являются Издательский Дом «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ», который рассказывает о медиабизнесе. Также большой вклад в организацию церемонии награждения внесли отраслевые организации: АКМР, АКАР, АКОС, НАВК, НАТ, АНРИ, РАР, РАМУ, РАСО, РАЭК, ГИПП, Фонд АРТ, ФНР.

Каждый год на протяжении 20 лет отраслевая награда представляет социуму лучших медиа-менеджеров, приводя в пример самые яркие их проекты и достижения в этой отрасли. И ежегодная награда находит новых героев.

В 2019 году лауреатом премии был генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков. По его словам, мир медиа постоянно меняется и на смену традиционным средствам массовой информации приходят качественно новые каналы коммуникаций. Это говорит о том, что в скором будущем мир будет наблюдать совершенно новое медиапространство. Очень важно, что национальная премия позволяет разглядеть не только популярных медиаличностей, но и людей, предлагающих «проекты завтрашнего дня».

Голосование за номинантов будет проводиться в несколько этапов: общее открытое общественное голосование на сайте Премии и профессиональное голосование, которое проводится среди членов экспертного совета. В этом году за получение «Бронзовой чайки» будут бороться сотни номинантов в категориях «Печатные медиа», «Электронные медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Коммуникации/связи с общественностью», «Социальная ответственность медиабизнеса», «Вклад в развитие отрасли/вклад в продвижение русскоязычного медиа за пределами России». Трансляция юбилейной ХХ церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» пройдет на сайте.

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