Вручение «медийного Оскара» состоится 27 августа

В 2019 году лауреатом премии был генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков. По его словам, мир медиа постоянно меняется и на смену традиционным средствам массовой информации приходят качественно новые каналы коммуникаций. Это говорит о том, что в скором будущем мир будет наблюдать совершенно новое медиапространство. Очень важно, что национальная премия позволяет разглядеть не только популярных медиаличностей, но и людей, предлагающих «проекты завтрашнего дня».