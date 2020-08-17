Вручение «медийного Оскара» состоится 27 августа

Posted 17 августа 2020, 15:57
Published 17 августа 2020, 15:57
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
По сообщению издания newizv.ru, в разное время лауреатами национальной премии были Федор Бондарчук, Алексей Гореславский, Александр Гафин, Владимир Сунгоркин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Алешковский, Николай Картозия, Сергей Минаев, Маргарита Симоньян, Наталья Синдеева, а также многие другие представители медиасообщества.
Ее организаторами являются Издательский Дом «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ», который рассказывает о медиабизнесе. Также большой вклад в организацию церемонии награждения внесли отраслевые организации: АКМР, АКАР, АКОС, НАВК, НАТ, АНРИ, РАР, РАМУ, РАСО, РАЭК, ГИПП, Фонд АРТ, ФНР.
Каждый год на протяжении 20 лет отраслевая награда представляет социуму лучших медиа-менеджеров, приводя в пример самые яркие их проекты и достижения в этой отрасли. И ежегодная награда находит новых героев.
В 2019 году лауреатом премии был генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков. По его словам, мир медиа постоянно меняется и на смену традиционным средствам массовой информации приходят качественно новые каналы коммуникаций. Это говорит о том, что в скором будущем мир будет наблюдать совершенно новое медиапространство. Очень важно, что национальная премия позволяет разглядеть не только популярных медиаличностей, но и людей, предлагающих «проекты завтрашнего дня».
Голосование за номинантов будет проводиться в несколько этапов: общее открытое общественное голосование на сайте Премии и профессиональное голосование, которое проводится среди членов экспертного совета. В этом году за получение «Бронзовой чайки» будут бороться сотни номинантов в категориях «Печатные медиа», «Электронные медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Коммуникации/связи с общественностью», «Социальная ответственность медиабизнеса», «Вклад в развитие отрасли/вклад в продвижение русскоязычного медиа за пределами России». Трансляция юбилейной ХХ церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» пройдет на сайте.