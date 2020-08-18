Компенсации за подъёмники в домах с жильцами-инвалидами в Приморье выросли вдвое

Выплату в 400 тысяч рублей можно направить не только на стационарное оборудование. Возможно приобрести компактные современные лестницеходы, в том числе интегрированные с креслом-коляской. Компенсацию в 30 тысяч рублей инвалид-колясочник может оформить для приобретения и доставки съёмного пандуса. Также можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Размер компенсации — до 50 тысяч рублей. Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.