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Posted 18 августа 2020, 02:28

Published 18 августа 2020, 02:28

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Тематическое фото

Компенсации за подъёмники в домах с жильцами-инвалидами в Приморье выросли вдвое

18 августа 2020, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Инвалиды
В Приморье значительно изменились условия государственной компенсации затрат на оборудование домов подъёмниками — это устройство является незаменимым для людей с ограниченной мобильностью. С начала августа уже четыре приморца подали заявки на софинансирование обустройства подъездов по новым правилам.

Если раньше инвалидам при покупке и установке подъёмника полагалась компенсация в 200 тысяч, то теперь её размер составляет 400 тысяч рублей. Сократился и срок рассмотрения заявки — с трёх до одного месяца. Также увеличилась сумма аванса — до 70% против прежних 50%.

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края сообщили, что упростилась и сама процедура подачи документов. Сейчас заявление на компенсацию можно подать онлайн через Социальный портал Приморского края — в этом случае зарегистрированным пользователям не понадобится предъявлять дополнительные документы.

Если даже с учётом аванса государственной компенсации человеку не хватает денег на установку подъёмника, то некоторые поставщики предлагают оформить беспроцентную рассрочку, благодаря их партнёрству с банками.

Выплату в 400 тысяч рублей можно направить не только на стационарное оборудование. Возможно приобрести компактные современные лестницеходы, в том числе интегрированные с креслом-коляской. Компенсацию в 30 тысяч рублей инвалид-колясочник может оформить для приобретения и доставки съёмного пандуса. Также можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Размер компенсации — до 50 тысяч рублей. Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Помощь людям с инвалидностью в создании бытовых условий и в целом повышение качества их жизни является одной из задач государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Подробные консультации по поводу компенсаций за адаптацию жилья для нужд инвалидов готовы предоставить специалисты информационно-ресурсного центра «Опора», контакты которого размещены на сайте ПЦСОН.

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#Новости#Общество#Инвалиды#Компенсации
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