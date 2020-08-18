«Министра в отставку»: Губернатор Приморья уволил замруководителя минпромтогорга

«Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли, допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных. В настоящее время СК по Приморскому проводит проверку и выемку документов для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год», — говорится в сообщении правительства.