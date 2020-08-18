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Posted 18 августа 2020, 11:48

Published 18 августа 2020, 11:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Министра в отставку»: Губернатор Приморья уволил замруководителя минпромтогорга

«Министра в отставку»: Губернатор Приморья уволил замруководителя минпромтогорга

18 августа 2020, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Взятка
Сотрудники следственного комитета Приморского края проводят проверку в министерстве промышленности и торговли региона по факту нарушений, выявленных в прошлые годы. Заместитель министра Елена Коваль уволилась после разговора с губернатором, сообщают в правительстве края.

В правительстве отметили, что к нарушениям могут быть причастны сотрудники реорганизованного в 2020 году Департамента лицензирования и торговли Администрации Приморского края, вошедшего в состав Министерства промышленности и торговли регионального Правительства.

«Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли, допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных. В настоящее время СК по Приморскому проводит проверку и выемку документов для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год», — говорится в сообщении правительства.

Елена Коваль была руководителем лицензионной палаты Приморья с 1998 года. Когда губернатором стал Олег Кожемяко, он начал активно «наводить порядок» в органах власти и освобождать правительство от неэффективных чиновников.

Сегодня после разговора с губернатором бывший глава Департамента Елена Коваль, занявшая после административной реформы пост заместителя министра, написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию. Специалисты приморского парламента отметили, что для губернатора «нет неприкосновенных» и, если претензии следствия к Коваль не подтвердятся, она не вернётся на госслужбу из-за допущенных нарушений в период руководства лицензионным департаментом.

«Существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий», — сообщили в приморском парламенте.

Губернатор подчеркнул, что выявленные нарушения будут тщательно расследованы, и что в правительстве прикосновенных нет — любой чиновник, замеченный в коррупции и неэффективности покинет свой пост.

Правительство региона продолжит работу по освобождению от неэффективных и недобросовестных кадров.

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