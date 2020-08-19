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Posted 19 августа 2020, 07:22

Published 19 августа 2020, 07:22

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Ефим Звеняцкий: «Мы в театре начали оживать»

Ефим Звеняцкий: «Мы в театре начали оживать»

19 августа 2020, 07:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий рассказал, какая обстановка царит в заведении культуры, которое уже более полугода не видело зрителей.

«Мы в театре начали оживать. Театр репетирует, соблюдает все предписания и все установленные нормы Роспотребнадзора. Конечно, это накладывает на нас особый отпечаток, потому что люди должны обниматься, влюбляться, целоваться — так устроен театр, а на удалёнке, это немного не то. Мы надеемся на скорейшее открытие театрального сезона», — отметил Ефим Звеняцкий.

Напомним, несколько дней назад Роспотребнадзор назвал новые правила работы учреждений культуры. Так, число зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости зала. Билеты будут продаваться строго в шахматном порядке, а кафе, буфеты и бары будут работать только на вынос.

Кроме того, не реже раза в два часа сотрудники должны будут дезинфицировать все поверхности и сидения в зале. Чтобы начать работу, кинозал или театр должны подать заявление в министерство культуры и архивного дела Приморского края. После этого учреждения пройдут мониторинг, который покажет их готовность к открытию.

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