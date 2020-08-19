Ефим Звеняцкий: «Мы в театре начали оживать»

«Мы в театре начали оживать. Театр репетирует, соблюдает все предписания и все установленные нормы Роспотребнадзора. Конечно, это накладывает на нас особый отпечаток, потому что люди должны обниматься, влюбляться, целоваться — так устроен театр, а на удалёнке, это немного не то. Мы надеемся на скорейшее открытие театрального сезона», — отметил Ефим Звеняцкий.