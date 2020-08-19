Ефим Звеняцкий: «Мы в театре начали оживать»

Posted 19 августа 2020, 07:22
Published 19 августа 2020, 07:22
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
«Мы в театре начали оживать. Театр репетирует, соблюдает все предписания и все установленные нормы Роспотребнадзора. Конечно, это накладывает на нас особый отпечаток, потому что люди должны обниматься, влюбляться, целоваться — так устроен театр, а на удалёнке, это немного не то. Мы надеемся на скорейшее открытие театрального сезона», — отметил Ефим Звеняцкий.
Напомним, несколько дней назад Роспотребнадзор назвал новые правила работы учреждений культуры. Так, число зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости зала. Билеты будут продаваться строго в шахматном порядке, а кафе, буфеты и бары будут работать только на вынос.
Кроме того, не реже раза в два часа сотрудники должны будут дезинфицировать все поверхности и сидения в зале. Чтобы начать работу, кинозал или театр должны подать заявление в министерство культуры и архивного дела Приморского края. После этого учреждения пройдут мониторинг, который покажет их готовность к открытию.