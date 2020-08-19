Центр «Мой бизнес»: как приморские гостиницы могут сэкономить на классификации

Posted 19 августа 2020, 08:14
Published 19 августа 2020, 08:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Итак, сделать это несложно: отель, гостиница или база отдыха должна иметь более 15 номеров и обратиться за классификацией в центр «Мой бизнес».
«Мы полностью оплачиваем эти расходы, чтобы предприниматели могли работать легально и получили конкурентные преимущества. В данной ситуации, когда бархатный сезон во всю идет в Приморье сэкономленные 50-60 тысяч рублей — это большие средства для бизнеса», — отмечают представители центра.
Кроме того, специалисты помогут пройти саму процедуру классификации. Предприниматель получит список необходимых документов и консультацию по их заполнению.
«При проверке эксперт сверяет соответствие здания техническим требованиям, оценивает количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала», — объясняют сотрудники центра.
Прошедшие классификацию гостиницы и хостелы попадают в Федеральный перечень туристических объектов на сайте классификация-туризм.рф, где по названию, например, базы отдыха можно проверить проходила ли она проверку и какой категории у нее номера.
Напомним, такого рода мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере туризма, международных отношений.