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Posted 19 августа 2020, 08:14

Published 19 августа 2020, 08:14

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Центр «Мой бизнес»: как приморские гостиницы могут сэкономить на классификации

Центр «Мой бизнес»: как приморские гостиницы могут сэкономить на классификации

19 августа 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Сейчас приморские гостиницы, хостелы и отели получают свои «звёзды». Для этого им необходимо пройти классификацию специальной комиссии. Центр «Мой бизнес» рассказал, как можно сэкономить на этой непростой процедуре.

Итак, сделать это несложно: отель, гостиница или база отдыха должна иметь более 15 номеров и обратиться за классификацией в центр «Мой бизнес».

«Мы полностью оплачиваем эти расходы, чтобы предприниматели могли работать легально и получили конкурентные преимущества. В данной ситуации, когда бархатный сезон во всю идет в Приморье сэкономленные 50-60 тысяч рублей — это большие средства для бизнеса», — отмечают представители центра.

Кроме того, специалисты помогут пройти саму процедуру классификации. Предприниматель получит список необходимых документов и консультацию по их заполнению.

«При проверке эксперт сверяет соответствие здания техническим требованиям, оценивает количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала», — объясняют сотрудники центра.

Прошедшие классификацию гостиницы и хостелы попадают в Федеральный перечень туристических объектов на сайте классификация-туризм.рф, где по названию, например, базы отдыха можно проверить проходила ли она проверку и какой категории у нее номера.

Напомним, такого рода мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере туризма, международных отношений.

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#Новости#Экономика#Бизнес#Эксклюзив
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