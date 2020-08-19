В Ростове-на-Дону требуют от мэрии строить школы и дороги в новых районах

По словам жителей, когда они покупали квартиры, им показывали планы, на которых в соседнем дворе был обозначен детсад. Через несколько лет на этом месте вырос жилой дом. Они считают, что такие действия застройщика спровоцируют дефицит мест в детсадах и школах.