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Posted 19 августа 2020, 16:07

Published 19 августа 2020, 16:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Ростове-на-Дону требуют от мэрии строить школы и дороги в новых районах

В Ростове-на-Дону требуют от мэрии строить школы и дороги в новых районах

19 августа 2020, 16:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители ЖК Суворовский в Ростове-на-Дону сетуют на нехватку больниц, школ, нормальных дорог. Они требуют, чтобы соответствующей инфраструктурой обеспечивались новые микрорайоны еще на этапе строительства.

Согласно действующему законодательству, за возведение социальных объектов отвечает администрация. При планировании новых жилых комплексов городские власти должны работать вместе с инвесторами над созданием нужной инфраструктуры. Однако в настоящее время жители Суворовского жалуются на пробки, нехватку автобусов, недостаточное количество школ и детсадов, пишет rostovgazeta.ru.

По словам жителей, когда они покупали квартиры, им показывали планы, на которых в соседнем дворе был обозначен детсад. Через несколько лет на этом месте вырос жилой дом. Они считают, что такие действия застройщика спровоцируют дефицит мест в детсадах и школах.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко написал в соцсети, что теперь объекты социальной инфраструктуры будут возводиться параллельно с жилыми домами.

«При строительстве района инвесторы не учли некоторые особенности его расположения. Это был один из первых микрорайонов города с такой застройкой. Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», – заявил Логвиненко.

Чиновник пообещал, что в течение нескольких лет будут построены: школа на 1200 мест, два детсада, а также проведут расширение дороги. Также планируется открытие в районе станции скорой помощи, полицейского опорного пункта, электроподстанции и МФЦ. Логвиненко отметил, что эти планы были согласованы с инициативной группой жильцов, выражавшей мнение района в целом.

Сообщается, что жители района отнеслись к написанному сити-менеджером скептически. По их словам, обещания им дают на протяжении 5 лет, вот только действий нет. Люди попросили администрацию города наконец-то начать решать проблемы, о которых давно известно.

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