В Ростове-на-Дону требуют от мэрии строить школы и дороги в новых районах

Posted 19 августа 2020, 16:07
Published 19 августа 2020, 16:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Согласно действующему законодательству, за возведение социальных объектов отвечает администрация. При планировании новых жилых комплексов городские власти должны работать вместе с инвесторами над созданием нужной инфраструктуры. Однако в настоящее время жители Суворовского жалуются на пробки, нехватку автобусов, недостаточное количество школ и детсадов, пишет rostovgazeta.ru.
По словам жителей, когда они покупали квартиры, им показывали планы, на которых в соседнем дворе был обозначен детсад. Через несколько лет на этом месте вырос жилой дом. Они считают, что такие действия застройщика спровоцируют дефицит мест в детсадах и школах.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко написал в соцсети, что теперь объекты социальной инфраструктуры будут возводиться параллельно с жилыми домами.
«При строительстве района инвесторы не учли некоторые особенности его расположения. Это был один из первых микрорайонов города с такой застройкой. Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», – заявил Логвиненко.
Чиновник пообещал, что в течение нескольких лет будут построены: школа на 1200 мест, два детсада, а также проведут расширение дороги. Также планируется открытие в районе станции скорой помощи, полицейского опорного пункта, электроподстанции и МФЦ. Логвиненко отметил, что эти планы были согласованы с инициативной группой жильцов, выражавшей мнение района в целом.
Сообщается, что жители района отнеслись к написанному сити-менеджером скептически. По их словам, обещания им дают на протяжении 5 лет, вот только действий нет. Люди попросили администрацию города наконец-то начать решать проблемы, о которых давно известно.