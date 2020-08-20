Полиция рассказала подробности обысков по делу экс-главы приморского Минпромторга

Как сообщили в краевой полиции, высокопоставленное должностное лицо подозревается во взятоничестве — силовые ведомства сумели установить причастность бывшего чиновника к получению определенной суммы денег через посредника. За это вознаграждение ряд коммерческих организаций получали лицензии на торговлю алкоголем и избегали наказания за нарушения в сфере продажи алкоголя.