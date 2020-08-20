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Posted 20 августа 2020, 01:47

Published 20 августа 2020, 01:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Полиция рассказала подробности обысков по делу экс-главы приморского Минпромторга

Полиция рассказала подробности обысков по делу экс-главы приморского Минпромторга

20 августа 2020, 01:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В деле о взятках в Минпромторге "появились" уголовные дела. Силовые службы провели ряд обысков по местам жительств лиц, которые причастны к коррупционной схеме. Расследование громкого дела продолжается.

Как сообщили в краевой полиции, высокопоставленное должностное лицо подозревается во взятоничестве — силовые ведомства сумели установить причастность бывшего чиновника к получению определенной суммы денег через посредника. За это вознаграждение ряд коммерческих организаций получали лицензии на торговлю алкоголем и избегали наказания за нарушения в сфере продажи алкоголя.

В ведомстве отметили, что силовые службы провели ряд обысков по местам жительств лиц, которые причастны к указанной коррупционной схеме.

Ранее полиция выявила коррупционные преступления, которые инкриминируются бывшей заместительнице директора департамента лицензирования и торговли. Следствие установило, что экс-чиновница получала взятки не менее 24 раз.

Отметим, что Елена Коваль уволилась сразу после разговора с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Елена Коваль была руководителем лицензионной палаты Приморья с 1998 года. Когда губернатором стал Олег Кожемяко, он начал активно «наводить порядок» в органах власти и освобождать правительство от неэффективных чиновников.

«Существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий», — сообщили в приморском парламенте.

Губернатор подчеркнул, что выявленные нарушения будут тщательно расследованы, и что в правительстве прикосновенных нет — любой чиновник, замеченный в коррупции и неэффективности покинет свой пост.

Правительство региона продолжит работу по освобождению от неэффективных и недобросовестных кадров.

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