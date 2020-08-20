Полиция рассказала подробности обысков по делу экс-главы приморского Минпромторга

Posted 20 августа 2020, 01:47
Published 20 августа 2020, 01:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в краевой полиции, высокопоставленное должностное лицо подозревается во взятоничестве — силовые ведомства сумели установить причастность бывшего чиновника к получению определенной суммы денег через посредника. За это вознаграждение ряд коммерческих организаций получали лицензии на торговлю алкоголем и избегали наказания за нарушения в сфере продажи алкоголя.
В ведомстве отметили, что силовые службы провели ряд обысков по местам жительств лиц, которые причастны к указанной коррупционной схеме.
Ранее полиция выявила коррупционные преступления, которые инкриминируются бывшей заместительнице директора департамента лицензирования и торговли. Следствие установило, что экс-чиновница получала взятки не менее 24 раз.
Отметим, что Елена Коваль уволилась сразу после разговора с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Елена Коваль была руководителем лицензионной палаты Приморья с 1998 года. Когда губернатором стал Олег Кожемяко, он начал активно «наводить порядок» в органах власти и освобождать правительство от неэффективных чиновников.
«Существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий», — сообщили в приморском парламенте.
Губернатор подчеркнул, что выявленные нарушения будут тщательно расследованы, и что в правительстве прикосновенных нет — любой чиновник, замеченный в коррупции и неэффективности покинет свой пост.
Правительство региона продолжит работу по освобождению от неэффективных и недобросовестных кадров.