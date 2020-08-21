Худрук театра им. Горького: «Мы полгода не играли спектакли»

Posted 21 августа 2020, 01:38
Published 21 августа 2020, 01:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Репетируем усердно, полгода фактически мы не играли спектаклей, сейчас сотрудники театра восстанавливают привычные постановки. Для реставрации постановки требуются очень серьёзные затраты, ежедневные репетиции, достаточно долгие. 4 ноября мы планируем открыть гастроли в Санкт-Петербурге», — отметил Ефим Звеняцкий.
Напомним, несколько дней назад Роспотребнадзор назвал новые правила работы учреждений культуры. Так, число зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости зала. Билеты будут продаваться строго в шахматном порядке, а кафе, буфеты и бары будут работать только на вынос.
Кроме того, не реже раза в два часа сотрудники должны будут дезинфицировать все поверхности и сидения в зале. Чтобы начать работу, кинозал или театр должны подать заявление в министерство культуры и архивного дела Приморского края. После этого учреждения пройдут мониторинг, который покажет их готовность к открытию.