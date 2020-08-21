vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2020, 01:38

Published 21 августа 2020, 01:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Худрук театра им. Горького: «Мы полгода не играли спектакли»

Худрук театра им. Горького: «Мы полгода не играли спектакли»

21 августа 2020, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий рассказал, в каком ритме работает театр и как он выходит из «коронавирусной спячки».

«Репетируем усердно, полгода фактически мы не играли спектаклей, сейчас сотрудники театра восстанавливают привычные постановки. Для реставрации постановки требуются очень серьёзные затраты, ежедневные репетиции, достаточно долгие. 4 ноября мы планируем открыть гастроли в Санкт-Петербурге», — отметил Ефим Звеняцкий.

Напомним, несколько дней назад Роспотребнадзор назвал новые правила работы учреждений культуры. Так, число зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости зала. Билеты будут продаваться строго в шахматном порядке, а кафе, буфеты и бары будут работать только на вынос.

Кроме того, не реже раза в два часа сотрудники должны будут дезинфицировать все поверхности и сидения в зале. Чтобы начать работу, кинозал или театр должны подать заявление в министерство культуры и архивного дела Приморского края. После этого учреждения пройдут мониторинг, который покажет их готовность к открытию.

#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика