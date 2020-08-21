Худрук театра им. Горького: «Мы полгода не играли спектакли»

Кроме того, не реже раза в два часа сотрудники должны будут дезинфицировать все поверхности и сидения в зале. Чтобы начать работу, кинозал или театр должны подать заявление в министерство культуры и архивного дела Приморского края. После этого учреждения пройдут мониторинг, который покажет их готовность к открытию.