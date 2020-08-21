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Posted 21 августа 2020, 06:04

Published 21 августа 2020, 06:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

На базе отделений Приморского центра занятости создадут современные кадровые центры

21 августа 2020, 06:04
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Трудоустройство
Пять отделений Приморского центра занятости населения изменят формат своей работы и внешний облик — модернизация превратит их в современные кадровые центры, эту работу планируется проделать до 2024 года.

Как сообщили специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края, по нацпроекту предполагается модернизировать филиалы службы занятости в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Владивостоке и Михайловском районе. Первым из них станет уссурийский филиал.

Переформатированию подвергнутся не только рабочие места сотрудников, для чего уже закупили новую технику. Изменится сам принцип работы консультантов с каждым посетителем. Консультанты должны будут проявлять большую вовлечённость в решение жизненных проблем приходящих людей — и не только подыскивать им вакансии, но и предлагать способы наладить жизнь в целом. Например, для молодых мам в кадровых центрах могут подобрать варианты устройства детей в садик. Также в новых кадровых центрах появится современная полиграфическая продукция и внутренняя навигация.

Повышение эффективности службы занятости в регионе реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы. На модернизацию службы в этом году в краевом бюджете предусмотрено около 9,6 миллиона рублей.

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#Новости#Общество#Трудоустройство#Кадры#Центр занятости
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