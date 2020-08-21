На базе отделений Приморского центра занятости создадут современные кадровые центры

Переформатированию подвергнутся не только рабочие места сотрудников, для чего уже закупили новую технику. Изменится сам принцип работы консультантов с каждым посетителем. Консультанты должны будут проявлять большую вовлечённость в решение жизненных проблем приходящих людей — и не только подыскивать им вакансии, но и предлагать способы наладить жизнь в целом. Например, для молодых мам в кадровых центрах могут подобрать варианты устройства детей в садик. Также в новых кадровых центрах появится современная полиграфическая продукция и внутренняя навигация.