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Posted 21 августа 2020, 04:55

Published 21 августа 2020, 04:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На День флага РФ в Артёме развернут огромный «триколор» во время телетрансляции

На День флага РФ в Артёме развернут огромный «триколор» во время телетрансляции

21 августа 2020, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В День государственного флага России в 10:30 в Артёме пройдут праздничные мероприятия. Участники покажут танцевальный номер с российскими флагами, а в завершении развернут на площади большой «триколор».

Концерт пройдёт на площади Артёмовского дворца культуры без зрителей. С места будет вестись телетрансляция.

«Участники артёмовских танцевальных коллективов и волонтёры будут участвовать во флешмобе, который символизирует флаг нашего государства и закончится этот флешмоб развёртыванием большого российского „триколора“», — сообщила художественный руководитель дворца культуры Жанна Меньшикова.

Размер большого российского «триколора» 3,5×5 метров. Во флешмобе участвуют восемь танцоров и шестнадцать волонтеров Артёмовского ГО.

Праздничный день начнётся с зарядки чемпионов, где всем участникам раздадут трёхцветные ленточки в виде флага. В 10 утра на площади дворца культуры начнётся радиоконцерт с подборкой песен о России и Российском флаге. В 10:30 танцоры покажут хореографические номера с государственной атрибутикой, флагами и мажоретками.

День российского флага отмечается с 1994 года. В этом году праздничные мероприятия запланированы в разных районах Приморского края.

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