На День флага РФ в Артёме развернут огромный «триколор» во время телетрансляции

Праздничный день начнётся с зарядки чемпионов, где всем участникам раздадут трёхцветные ленточки в виде флага. В 10 утра на площади дворца культуры начнётся радиоконцерт с подборкой песен о России и Российском флаге. В 10:30 танцоры покажут хореографические номера с государственной атрибутикой, флагами и мажоретками.