На День флага РФ в Артёме развернут огромный «триколор» во время телетрансляции

Posted 21 августа 2020, 04:55
Published 21 августа 2020, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Концерт пройдёт на площади Артёмовского дворца культуры без зрителей. С места будет вестись телетрансляция.
«Участники артёмовских танцевальных коллективов и волонтёры будут участвовать во флешмобе, который символизирует флаг нашего государства и закончится этот флешмоб развёртыванием большого российского „триколора“», — сообщила художественный руководитель дворца культуры Жанна Меньшикова.
Размер большого российского «триколора» 3,5×5 метров. Во флешмобе участвуют восемь танцоров и шестнадцать волонтеров Артёмовского ГО.
Праздничный день начнётся с зарядки чемпионов, где всем участникам раздадут трёхцветные ленточки в виде флага. В 10 утра на площади дворца культуры начнётся радиоконцерт с подборкой песен о России и Российском флаге. В 10:30 танцоры покажут хореографические номера с государственной атрибутикой, флагами и мажоретками.
День российского флага отмечается с 1994 года. В этом году праздничные мероприятия запланированы в разных районах Приморского края.